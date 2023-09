Debatu o tom, zda by měli zastupitelé v Českém Těšíně upravit vyhlášku z roku 2014, která hazardní hry plošně zakazuje, a povolit provoz kasina, vyvolala nabídka soukromé firmy, která by ráda v budově hotelu Piast zřídila a provozovala kasino s názvem Grand Arena Piast.

Nechci ve městě hernu, kasino je ale jiná liga, říká majitel těšínského Piastu

A protože možnost opětovného povolení hazardu považuje v Českém Těšíně za ožehavé téma i veřejnost, nezůstává pozadu a snaží se vyjádřit svůj názor prostřednictvím petice, která koluje na internetu. Poslední srpnový den u ní bylo 330 podpisů. Petenti, občané Českého Těšína, požadují zachování platnosti Obecně závazné vyhlášky města Český Těšín z roku 2014, jíž se zakazuje provozování sázkových her, loterií a jiných. A zároveň žádají neudělení výjimky z platnosti Obecně závazné vyhlášky města Český Těšín č. 1/2014, jíž se zakazuje provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her.

„Jako občané města Český Těšín máme odůvodněnou obavu z udělení povolení k hazardu – změnou vyhlášky by mohlo dojít ke vzniku dalších herních arén či kasin,“ stojí mimo jiné v textu petice.

Zastupitelé nic měnit nechtějí. Až na výjimky