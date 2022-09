Terminál i nové velké parkoviště

Na novém parkovišti je více než 130 parkovacích míst, která nejsou zpoplatněna. Město tak chce nabídnout řidičům přijíždějícím do města na úřady nebo za obchodem možnost parkovat mimo centrum města. Zatím však neplánuje nějak omezovat nebo měnit systém parkování v centru.

„Třeba proto, že dosud není dokončena rekonstrukce Nádražní ulice. Počkáme si, co nové parkovací možnosti udělají s dopravou v centru a poznatky vyhodnotíme. Samozřejmě by bylo ideální, aby řidiči parkovali tady a do města šli pěšky buď podchodem pod nádražím nebo druhým podchodem zvaným Demeloch. S tímto záměrem jsme parkoviště také budovali,“ uvedla starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková.

Co bude se starým autobusákem?

A co bude na ploše starého autobusového stanoviště? „Dohodli jsme se upravit tento prostor tak, aby na pohled vypadal příjemně. S pozemkem, na kterém stanoviště stojí, mělo město v minulosti velké plány. Uvažovalo se o stavbě polyfunkčního domu, mohla tam být knihovna. Toto jsou ovšem velmi nákladné investice. Než se definitivně rozhodne, co tam bude, vyplatí se podle mne dlouhodobější příprava. Je třeba se zamyslet, co město potřebuje, zeptat se na názor lidí a pak se do toho pustit,“ míní starostka.

Na slavnostní otevření terminálu se přišli podívat i dlouhodobí kritici této, podle některých předražené investice. Nechyběl mezi nimi ani autor projektu Wieslaw Kubica, který od začátku stavby upozorňoval na to, že stavitel po dohodě s investorem provedl nějaké změny. „Například vykáceli několik stromů. Nikdo neřekl, proč. Dále nebyl vybudován přechod pro chodce, který je v projektu. Údajně proto, že se městu nepodařilo ani po šesti letech sehnat stavební povolení na jeho vybudování,“ říká Kubica.