Provoz bude po tuto dobu veden obousměrně a budou ho regulovat semafory. „Zároveň bude v tomto období uzavřen průjezd po ulici Nádražní směrem k poště a to v obou směrech. Příjezd k poště a dalším nemovitostem bude možný po ulici Tovární a Nádražní ze směru od Třince,“ vzkazuje radnice na stránkách města Český Těšín .

V pondělí 11. září stroje v Českém Těšíně vyfrézovaly starý asfalt zhruba na sto padesáti metrovém úseku až po křižovatku s ulicí Střelniční. Úprava čeká také místo před vchodem do nádražní budovy, kde byl poslední roky špatně vyprojektovaný přechod pro chodce, kvůli čemuž město Český Těšín odmítlo převzít stavbu a dlouhé měsíce sjednávalo se zhotovitelem nápravu.

Právě v křižovatce ulic Tovární a Nádražní vznikne nový kruhový objezd, se kterým se počítalo už v první fázi rekonstrukce Nádražní.

Komplikace ale čekají také chodce, neboť bude uzavřený chodník na přilehlé straně k nádraží, a to v úseku mezi hlavním vstupem do budovy nádraží a podchodem. „Na ulici Nádražní bude dočasně zřízen náhradní přechod pro chodce umístěný napravo od vstupu do nádražní haly, směrem k ulici Bezručova,“ informuje web města.

Změny se dotknout také autobusové dopravy. Od pondělí linky MHD 721, 722, 723 a 724 jezdí pouze po Hlavní třídě a neobsluhují zastávky „žel. st., Radnice, Muzeum“.