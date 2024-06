Město Český Těšín ocenilo talentovanou absolventku AGEL Střední zdravotnické školy Natálii Mazurovou za její mimořádné aktivity a přínos pro školu. Jedná se již o několikáté ocenění žáka z této školy v pořadí.

Natálie Mazurová. | Foto: se souhlasem AGEL, a.s.

Natálie, čerstvá absolventka oboru praktická sestra, si cenu převzala z rukou vedení města v kavárně Avion v Českém Těšíně.

„Natálie je skromnou, pracovitou a aktivní žákyní, která se během svého studia u nás výrazně angažovala," zdůrazňuje zástupkyně ředitele AGEL Střední zdravotnické Karin Delongová. „Byla členkou a předsedkyní školního parlamentu, aktivně se opakovaně podílela na organizaci Těšínského Majálesu jako vedoucí týmu středoškolských zástupců českotěšínských středních škol z řad studentů nebo se zapojovala do dalších školních akcí. S láskou a empatií se věnovala pacientům během klinické praxe."

Mimo jiné se Natálie po celou dobu studia zapojovala do charitativních aktivit školy. V minulých ročnících byla zapojena do dobrovolnického projektu Setkavárna, mezinárodní humanitární organizace ADRA. Pravidelně po výuce docházela za pacienty do Nemocnice AGEL Český Těšín, aby jim připravenými aktivitami zpříjemnila den a zlepšila náladu.

Natálie se nezapojovala jen do školních aktivit. Je spoluzakladatelkou neziskové organizace pro děti z problémových rodin, pro které pořádá tábory a volnočasové aktivity v gymnastice, přes vzdušnou akrobacii po skákání přes švihadlo. Svou vášeň pro sport promítá i do členství v týmu speedmintonu neboli crossmintonu, kde reprezentuje Český Těšín na mistrovstvích ČR a Evropy.

„Natálie je inspirací pro všechny naše žáky," říká Karin Delongová. „Její smysl pro zodpovědnost, obětavost a chuť pomáhat druhým jsou hodnotami, kterých si nesmírně vážíme. Jsme na ni hrdí a přejeme jí vše nejlepší do dalšího osobního i profesního života."

Sama Natálie se k ocenění vyjádřila s pokorou: „Jsem vděčná za toto ocenění a za to, že jsem mohla studovat na AGEL Střední zdravotnické škole. Získala jsem zde mnoho cenných znalostí a dovedností, které mi pomohou na mé cestě k dosažení mých snů."

Natálie plánuje vycestovat do Spojených států, kde chce studovat a pracovat jako au pair a získat tak další cenné zkušenosti do života.