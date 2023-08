Kdysi vyhlášený hotel Piast v Českém Těšíně možná čekají nové časy. Jeho majitel spolu s pražským investorem plánuje rekonstrukci budovy.

Hotel Piast v Českém Těšíně Majitel plánuje rekonstrukci a chtěl by tam otevřít kasino. Rok 2023. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Vedle klasických ubytovacích služeb a restaurace by v objektu na Karvinsku mělo být nově i kasino. Projekt už zástupci investora představili vedení města Český Těšín, oficiální stanovisko města ovšem žádné není. Více jasno by mohlo být v září, kdy se má o celé věci jednat právě na zasedání zastupitelů.

Zatím se tak v Českém Těšíně o celé věci diskutuje na úrovni zastupitelských klubů a v kuloárech. První schůzka s investorem a vedení města Český Těšín proběhla ještě za starého vedení, někdy ke konci loňského roku. „Investor tehdy představil záměr rekonstrukce hotelu Piast s vybudováním herny, ale město k tomu dosud nezaujalo žádné oficiální stanovisko. Vše se diskutuje napříč politickými stranami v zastupitelstvu,“ řekl Deníku starosta Českého Těšína Karel Kula (NESTRANÍCI).

Největší sauna světa je kousek od Katowic. Do obřího wellness smí jen naháči

On sám je prý proti takovému záměru. „Mám-li mluvit za sebe, já ve městě žádnou hernu nechci,“ říká Kula a trvá na tom, aby se vše prodiskutovalo se všemi zastupiteli. Záměr zřídit v hotelu, stojícím naproti vlakovému nádraží a 300 metrů od hranice, hernu nebo kasino, není náhodný - investor počítá s polskou klientelou. V Polsku je totiž veřejný hazard zakázaný.

Jenže vyhlášku o plošném zákazu provozování loterijních terminálů má i Český Těšín, takže pokud by mělo vzniknout kasino v hotelu Piast, muselo by město upravit vyhlášku. To je však pro řadu zastupitelů nepředstavitelné.

Nikomu s nechce k tomu příliš vyjadřovat

„Všichni jsou tímto tématem rozpolcení. Nikomu s nechce k tomu příliš vyjadřovat,“ přiznává místostarosta českého Těšína Vít Slováček (KDU-ČSL). Právě za jeho starostování byla v roce 2014 přijata vyhláška zakazující od ledna 2015 hazard ve městě.

Že je záměr „Grand Arena Piast“ mezi zastupiteli ožehavým tématem, připouští i Alena Hasáková, zastupitelka z hnutí NEZÁVISLÍ. „O věci se diskutuje, vše je otevřené. Problémem je vyhláška, která limituje podnikání v tomto směru a jejíž přínos pro veřejný pořádek nebyl nijak prokázán. Pokud nebude její přísnost zmírněna, ani podnikatelům v jiných oborech v centru města se nezvýší množství nových zákazníků a stagnace centra bude pokračovat,“ řekla Hasáková.

Vražda v Tunisku, pitva v Ostravě. Do případu se vložili čeští policisté

Jednoznačný postoj, zda ve městě povolit regulovaný hazard, nemá ani opoziční ANO. Odpověď předsedy místní organizace Tomáše Pavelka je strohá. „Byli jsme se záměrem seznámeni, a diskutujeme o něm,“ řekl Deníku. Důvodem, proč musí investor jednat s městem je ten, jsou městské pozemky, kde by hotel měl vybudovat parkoviště. To je prostor dnešní tržnice které se ve městě říká „pod kaštany“, vedle hotelu přes cestu (Střelniční ul.).

Hotel Piast je historický budova postavená v roce1931, v níž kromě hotelu a restauračních služeb, působilo do roku 1961 také Těšínské divadlo. V posledních letech kdysi věhlasný hotel tře bídu s nouzí. V přízemí je indická restaurace, v části objektu tržnice a zbylo i několik hotelových pokojů.

Někde ano, někde ne. Jak je na tom Karvinsko? Kaufland zavádí placené toalety

Investor údajně městu slibuje benefity v podobě příjmů do městské pokladny nebo vybudování parkovacího domu. Zda to pro zastupitele bude impuls ke změně vyhlášky, se uvidím možná v září. Žádný oficiální bod v programu k tomu zatím není, takže zřejmě se téma otevře v rámci diskuze.

Tak jako v Českém Těšíně „utnuli“ herní automaty v roce 2015, už dříve zakázal hazard zve městě Bohumín. V Karviné existuje pouze 6 podniků, kde jsou automaty povolené.