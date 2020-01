Oslavy kulatého výročí budou probíhat prakticky celý rok a budou zahrnovat nejrůznější společenské a kulturní akce, při nichž se bude rozdělení města a vznik Českého Těšína připomínat.

Gró akcí spojených s výročím proběhne v letních měsících. Krom jiných vznikne monografie města kolektivu autorů, na červen je v parku Adama Sikory naplánován koncert populárního písničkáře, zájemci mohou využít nabídku diskusních setkávání s osobnostmi spojenými s městem, na programu je také rodinné odpoledne, připomínka 150 let vzniku hasičského hnutí a další nové akce.

„Oslavy jsme se rozhodli nesoustředit do jednoho dne, ale připravili jsme akce po celý rok, především koncipované rodinně, a také jsme obohatili dosavadní akce. Například tradiční Svátek tří bude v letošním roce spojen i s otevřením rekonstruované budovy Muzea Těšínska, která byla dvacet let prázdná a v havarijním stavu. Rovněž předáme do užívání novou, první v historii města sportovní halu,“ uvedl místostarosta města Vít Slováček.

Lidé z KaSS Střelnice také intenzivně pracují na přípravě akce, která má současníkům přiblížit, jak vypadal život v Těšíně před sto lety. „Zřejmě na náměstí se představí herci v dobovém oblečení, ukážeme historická řemesla a život ve městě před sto lety,“ prozradila starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková. Kdy se vše odehraje, ale zatím přesně stanoveno není.

Otevře se historická budova muzea

Bezpochyby největší plánovanou událostí příštího toku v Českém Těšíně bude otevření a zpřístupnění historické budovy Muzea Těšínska. Ta se veřejnosti otevře po mnoha letech, co byla kvůli nevyjasněným majetkovým vztahům uzavřena, a poslední dva roky probíhala rekonstrukce budovy. Oficiální otevření je naplánováno na červen, resp. červenec, na den výročí vzniku města, tedy 28. července 1920.