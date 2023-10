Na chodbách domova pro seniory není úplně obvyklé, když na vás kouká třeba Freddie Mercury, Charlie Chaplin nebo princezna Diana. Ale nutno říct, že je to vkusné a prakticky každého zaujme.

Klaudie Švrčková, mladá umělkyně, která ráda maluje zejména pop artové portréty. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

A obyvatelům domova kterým není méně než sedmdesát, to připomene jejich mládí, když na ně ze stěn zhlížejí tváře celebrit, které znali, poslouchali či sledovali na filmovém plátně. A to všechno díky mladé umělkyni Klaudii Švrčkové, která se postarala o výzdobu interiéru v Domově pro seniory v Českém Těšíně.

„Proč portréty celebrit? Protože portréty maluji úplně nejraději,“ prozrazuje Deníku Klaudie, pětadvacetiletá mladá žena s téměř dětským úsměvem a objasňuje, proč a jak se její malby v této budově objevily. „Chodím sem navštěvovat babičku. Personál mě trochu zná a všimli si, jak jsme na jaře vymalovala Demeloch, což je podchod pod kolejemi v centru města. Oslovili mě se žádostí, abych tady ty chodby oživila a napadlo mě toto,“ usmívá se.

Malující inženýrka ekonomie

Klaudie přitom malbu nestudovala. „Říkala jsem si, proč malovat další krajiny, když těch je dost, navíc mi to, na rozdíl od portrétů, nešlo. Taky vím, že portréty tady nikdo moc nedělá a přitom tento žánr je moderní, má potenciál. Podle mě je to mezera na trhu, a proto jsem se vydala touto cestou,“ říká čerstvá absolventka ekonomických studií v Brně.

Malování jí baví od dětství. Když si koupila první plátno, vymyslela si pop artový styl a jde jí tak dobře, že už na škole si prodejem obrazů přivydělávala a dnes se jím dokonce živí. Má za sebou už přes čtyři desítky výstav. Ona sama své umění nazývá pop art. „Oproti klasickému street artu nebo graffiti, kde se maluje spreji, já mám raději barvy,“ vysvětluje Deníku Klaudie.

Barevné telefonní budky

Kdo by si chtěl její díla prohlédnout, musí do Brna, kde jsou její obrazy k vidění v Café Momenta na Zelném trhu. V Brně taky Klaudie realizovala svou poslední mimotěšínskou zakázku. Po domluvě s tamní radnicí ozdobila telefonní budky nebo spíše stojany, které už neslouží svému účelu, ale v centru Brna je jich ještě několik desítek.

„V zadání bylo, aby obrázky nějak souvisely s Brnem, a tak jsem vybrala rodáky nebo osobnosti s tímto městem spojené,“ vysvětluje umělkyně s dodává, že barvami oživila celkem sedm takový budek. „Moc mě to bavilo. Navíc jsem dostala několik kladných e-mailů, že jsme pomohla zkrášlit Brno. Z toho mám fakt radost,“ podotýká Klaudie.

Radost svými obrázky udělala i svému příteli, který provozuje stánkovou pizzerii v podchodu pod českotěšínským nádražím. Kromě Českého Těšína a Brna jsou její malby k vidění například v Třinci, kde oživila šedivou zeď u Destiny baru a pak u ZŠ Slezská. A také dva klavíry u kulturního domu Trisia.

Na otázku, zda nezvažovala opustit po vysoké škole rodné město a žít někde, kde je pro umělce více příležitostí, odpovídá následovně: „Jsem ekonom, a tak jsem si spočítala, že by mě prodej obrazů mohl živit. A zatím to vychází. Takže jsem volila zůstat doma. Může se ale stát, že časem vyhořím, ale díky vzdělání si myslím, že bych se uživila. Zatím to beru tak, že účtovat může každý účetní, ale já se chci věnovat malování,“ vysvětluje Klaudie a potutelným úsměvem dodává, že v Těšíně jí drží také to, že tu má přítele.

Pokud jde o umělecké ambice, říká, že je spokojená s tím, co je. „Ráda bych prodávala obrazy do zahraničních galerií. A taky by se mi líbilo, kdyby mé obrazy pomáhaly. Třeba tím, že se prodají v dražbě a výtěžek půjde tomu, kdo to potřebuje,“ svěřila se mladá umělkyně Klaudie Švrčková.