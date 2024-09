"Město Český Těšín od včerejška přistavuje kontejnery v nejvíce postižených lokalitách. Upozorňujeme, že jsou určeny k likvidaci věcí po záplavách. Kontejnery jsou většinou rychle zaplněny. V těchto případech je nezbytné město okamžitě informovat, aby se mohly vyprázdnit a vrátit zpět, či přesunout do další lokality. V přistavování kontejnerů se bude pokračovat i v dalších dnech. Požadavky směrujte na krizovou linku 553 035 950," uvedla radnice v Českém Těšíně v pondělí na svých sociálních sítích.

"Obyvatelé ulic V Olšinách a Karvinská se dotazují, zda se objeví kontejner i u nich. Samozřejmě, jen prosíme o trpělivost. Kontejner tam bude přistaven v nejbližších dnech," informuje Český Těšín dále.

Město zajistilo rozšíření provozní doby ve sběrném dvoře, která bude platit od úterý až do konce září. Provozní hodiny jsou od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.

"Obyvatelé města (fyzické osoby) mohou odpad po povodních odvážet do sběrného dvora bez problémů. Prosíme občany, aby nechodili s dětmi na dětská hřiště a nenavštěvovali ani psí hřiště. Město je musí vyčistit od naplavenin a množství bahna. V případě dětských hřišť je nutné vyměnit i písek. Mějme na paměti, že vše bylo kontaminováno," varuje samospráva.

Město nadále průběžně likviduje následky stoleté vody. Začalo se s nejvíce postiženými lokalitami.

"Vzhledem k tomu, že všude jsou nánosy bahna, kusů dřeva a dalších odpadů, práce nejdou tak rychle, jak bychom si představovali. Prosíme veřejnost o pochopení a trpělivost. Věřte, že i my chceme, aby město bylo pěkné a čisté. Aktuálně je už zpřístupněna oblast za Olšinami, a to přes podchod," píše dále radnice.

V Českém Těšíně byl dnes v dopoledních hodinách odvolán 3. stupeň povodňové aktivity - stav ohrožení a vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity - stav pohotovosti. Krizový štáb bude i nadále pracovat. V provozu zůstává krizová linka pro občany 553 035 950, kam mohou lidé zavolat a řešit záležitosti týkající se záplav.