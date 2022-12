Charita totiž pociťuje nedostatek koledníků. A pod heslem Ukaž, že jsi KING nyní zahájila „nábor“ dětí, které by se v lednu převlékly za Kašpara, Melichara a Baltazara a vydali se do domácností zanést radostné poselství Vánoc a na rám dveří do domu napsali ono známé „K+M+B 2023“.