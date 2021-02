Například výstavbu nového chodníku od Urbančíkových rybníků podél silnice směrem na Prstnou. Jak říká starosta Marian Lebiedzik, příprava a projektování trvalo dlouhých osm let.

V roce 2019 se vybudoval více než kilometrový chodník podél silnice v Závadě, zmodernizovala se část školních prostor a vybavilo se Polytechnické centrum, které využívají místní školáci. Co plánujete na letošní rok?

Plány jsou jedna věc, realita druhá. V této složité koronavirové době a s ní související nejistotě ohledně příjmů do obecní rozpočtu to platí dvojnásob. Nicméně máme v plánu zahájit stavbu zbrusu nového komunitní centrum pro seniory v Závadě. Stát bude v centru této části u statku. Bude to komplex 25 bytů se zázemím a společenskými prostory. Žádáme o dotaci a pokud ji získáme, chtěli bychom letos začít stavět. To je největší akce, která obec momentálně čeká. Hotovo by mělo být do dvou let.

Petrovice, škola. Polytechnické centrumZdroj: Deník / Tomáš Januszek

Předpokládám, že v obci jsou i domy s pečovatelskou službou. Jejich kapacita nestačí?

Nestačí. Stárnutí obyvatelstva a potřeba sociální péče je tématem obecně napříč současným světem. V Petrovicích máme komplex tří domů pečovatelskou službou, do jejichž modernizace investujeme, protože jsou to budovy staré. Velkým problémem jsou ale například bezbariérové přístupy, montáž výtahů za provozu je prakticky nemožná. Proto až bude fungovat komunitní centrum, které by mělo uspokojit poptávku po službách, chceme začít postupně opravovat stávající domy s pečovatelskou službou a uvádět je do podoby odpovídající požadavkům 21. století.

Všiml jsem si, že část školní budovy je pod lešením…

Ano. Opravovala se střecha školní budovy, probíhá rekonstrukce fasády a sociálních zařízení. Ještě řešíme vstup do budovy a šaten. Hotovo by mělo být v květnu.

V obci jsou tři školy, v Závadě malotřídka, v Marklovicích první stupeň. Míst ve školách a školkách máte dost?

Svého času jsme řešili problém s nárůstem počtu dětí ve školkách. Proto jsme před devíti lety ve školce v Dolních Marklovicích přistavovali jednu část a navýšili tak její kapacitu o cca 30 dětí, čímž jsme vyřešili problémy s nedostatkem míst. Dnes máme jen v Marklovicích skoro 90 dětí.

Dolní Marklovice, školka. děti s učitelkami.Zdroj: Deník / Tomáš Januszek

Bydlení na venkově v přijatelném dojezdu do města je čím dál populárnější. Nabízí obec lidem, kteří si tu chtějí postavit rodinný dům, pozemky či nějaké jiné pobídky?

Územní plán samozřejmě s novou výstavbou počítá. A pro účely soukromé výstavby máme vyčleněno poměrně dost ploch. Stavební pozemky jsou, ale jsou ve vlastnictví soukromníků anebo realitních společností. Obec nemá žádné plochy pro soukromou zástavbu. Není to naším cílem. My se spíše snažíme motivovat lidi, kteří tu chtějí bydlet, ať si koupí starší nemovitost, která by jinak chátrala, ať ji opraví, nebo zbourají a postaví si novou, než zabírat stále nové plochy. Chceme zůstat aspoň trochu vesnicí, nikoli tzv. satelitem.