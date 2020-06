Hned tři takového objekty, jež jsou součástí obranného systému na česko-polské hranici budovaného v letech 1937 - 39 jsou v nabídce v okrese Karviná. Zájemci mají část přihlásit se do výběrového řízení do 8. června. Více na stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Jedním z nabízených vojenských objektů je železobetonový úkryt , který se nachází v nezastavěném území mezi obcemi Stanislavice a Mistřovice, v zatravněné pastvině. V nabídce je objekt, ale nikoliv pozemek pod ním. Objekt je v tuto chvíli znepřístupněn betonovými deskami a zásypem zeminou a je bez inženýrských sítí.

Stejná situace, tedy nabízí se objekt nikoli pozemek pod ním, je v případě volně stojícího objektu stálého lehkého opevnění, jež se nachází v bohumínské místní části části Šunychl, 50 metrů od velkého Kališova jezera, mimo zastavěnou část obce.

A do třetice je v nabídce řopík, neboli 80 let starý a neudržovaný bunkr i s pozemkem na katastru Dolní Lutyně. Nachází se přibližně 700 metrů od zastavěných okrajových částí Bohumína (Martinov a Nová Ves) a přibližně cca 700 metrů od tělesa dálnice vedoucí k hranicím s Polskem, uprostřed zemědělsky obhospodařovaného lánu.

Kdo a proč si něco podobného kupuje? Své o takové investici ví například Pavel Michalek z Dolní Lutyně, který říká, že takovýto malý vojenský objekt může stát od 30 tisíc korun výše. Jako nadšenec vojenské historie Před několika lety koupil řopík v Dolní Lutyni poblíž železniční trati, na dohled elektrárně.

Spolu s kamarády měl v plánu seznamovat děti i dospělé s historií vojenství na našem území. Uspořádali několik akci, kdy nechali zájemce nahlédnout do útrob takového menšího bunkru, ukázali jim výzbroj, kterou nashromáždili, bavili se o vojenské technice.

„Jenže to všechno je minulost. Bunkr jsem přes realitku prodal. Koupil to nějaký člověk z Karviné. Nevím, k čemu ho využívá, ale pokud nejste vyloženě vojenský nadšenec, abyste si tam hrál na vojáky, je to bezcenná věc. Ale zase mám kamaráda, který si svůj řopík, chodí tam, kdy má volno, čte si a relaxuje. Má to jako takovou „zašívárnu“,“ říká Pavel Michalek, který nabízí ještě jednu možnost využití takového objektu - jako sklad jablek nebo brambor.