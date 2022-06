Ke zvyšování cen svých výrobků jsou pekaři dle svých slov nuceni nejen kvůli vyšším cenám elektřiny, plynu a pohonných hmot, ale také stále rostoucím cenám surovin – mouky, oleje nebo másla.

„V meziročním porovnání se nám více než trojnásobně zvýšily ceny plynu i elektřiny,“ říká Ivo Tarkowski, výkonný ředitel pekárny SEMAG Havířov.

A tendenci ke snížení cen pekařských výrobků nepředpokládá. Naopak velmi pravděpodobně prý budou dále zdražovat.

„Po letošní sklizni dále porostou ceny klíčové mouky možná až o 20 procent, cukr zdraží v tomto období o sto procent. Stále rostou ceny tuků, olejů a másla. Klíčové pro rok 2023 podle budou také ceny energií a pohonných hmot,“ říká Tarkowski.

„Věříme, že přežijeme. Souhlasíme ale s prezidentem Hospodářské komory ČR, že firmy čeká běh údolím smrti, pokud především pro energeticky náročné provozy nepřijdou ´nějaké´ kompenzace,“ přidává se Zdeněk Michalík, ředitel Rychvaldské pekárny.

Zdražuje vše

Zdražování všech vstupů a energií se konkrétně na cenách pekařů z Rychvaldu projevilo tak, že jejich 900gramový bochník chleba během roku zdražil hned dvakrát. Z původních 41 korun nejprve na 46 a pak na současných 50 korun.

„Zdražila hlavně mouka. Cena pšenice je na rekordních hodnotách, která tady ještě nebyla,“ říká Michalík. Obyčejný rohlík z Rychvaldu se v podnikových prodejnách dnes prodává za tři koruny padesát, stejně jako rohlík od SEMAGu. Před rokem stál 2,90 koruny.

„Kvasový chléb 800 g na místě dopékaný stál před rokem 49,50, letos ho v podnikové prodejně dostanete za 52,90 koruny,“ dodává Ivo Tarkowski, ředitel pekárny SEMAG Havířov.

Nejsou lidi

Všichni pekaři v regionu obecně v nejbližší budoucnosti předpovídají zdražování, ale třeba i problémy se zajištěním pracovníků pekáren.

„Sami jsme zvědavi, jak to bude vypadat. To je velký pekařský strach z budoucna. Navíc dnes nejsou lidi. Vyučeného pekaře neseženete široko daleko, vše jsou to lidé, kteří se to doučili. Ani vyučení pekaři se oboru nedrží, nechtějí mít zpřeházený život a večer nastupovat do práce. Naštěstí mám vyučeného mladého a svědomitého pekaře, který k nám dojíždí až z Jablunkova. Musím ho proto dobře zaplatit, protože on je alfa a omega celé pekárny,“ říká Milena Šotová, majitelka pekárny v Ostravě-Radvanicích.

Žaneta Zipserová, majitelka Lašské pekárny v Řepištích, denně peče osm set až tisíc bochníků a ty jsou hned pryč. „A před pěti lety to bylo ještě o polovinu více,“ tvrdí Žaneta z Řepišť, kde si zakládají na ruční výrobě. Při dotazu, jak vidí budoucnosti své pekárny krčí rameny. „Je to na vážkách. Složitá doba, rostoucí ceny energií, surovin. Je těžké najít zaměstnance,“ prozrazuje své důvody k obavám pekařka.