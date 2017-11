Chodci platí pokuty, protože ohrožují sebe i řidiče

Nekontrolovatelně přebíhající děti, nepozorní studenti i dospělí. Havířská ulice patří mezi nejexponovanější dopravní tepny Karviné a mezi místními řidiči je známá jako místo, kde chodci často přecházejí čtyřproudovou silnici bezhlavě a mimo oficiální přechody.

Přecházení mimo přechody je ve frekventované Havířské ulici zcela běžné.Foto: DENÍK / Tomáš Januszek

Před několika dny tam mimo přechod došlo také k tomu nejhoršímu, tedy smrtelnému střetu mezi automobilem a chodkyní.

„Místo nyní intenzivněji monitorujeme. V posledních dnech tam policisté za neustálé přecházení mimo přechody uložili i několik pokut, “ uvedla mluvčí policie Zlatuše Viačková.

Nejkritičtější úsek je kolem autobusových zastávek nad házenkářskou halou. Zastávky jsou zde z obou stran silnice. Rušno a živo je zde po celý den. V přilehlé čtvrti žije mnoho tzv. sociálně slabých lidí, kteří nepracují, ale rádi tráví hodně času venku. V těsné blízkosti zastávek je gymnázium, v nedalekém okolí je také nemocnice a Úřad práce.

„Zrovna tu stojím a těch lidí co tu přebíhá je hodně. Dvě důchodkyně jdou bez toho aniž by se dívali. Pak banda asi deseti sociálně slabých s kočárky a dětmi a jdou tak, že jim musí auto stavět, jinak by to do nich napálil.

Teď co to píšu zase jdou zase čtyři starší lidi a auto musí brzdit a dávat přednost mimo přechod,“ zní lehce upravený přepis dopoledního „přímého přenosu“ z místa, který jeden z našich čtenářů napsal na sociálních sítích.

