Alex chodí do školy, sportuje a snaží se v rámci svých možností užívat si běžného života jako jeho vrstevníci. Navíc díky dobrým lidem má teď chlapec důvod k radosti – aby si mohl užívat aspoň omezeného pohybu, může venku jezdit na handbiku, což je kolo ovládané a poháněné rukama.

Peníze na pořízení tohoto vozítka se podařilo shromáždit prostřednictvím sbírky, kterou zorganizovali lidé z Městského sportovního klubu Orlová, jehož je Alex členem. „Rozhodli jsme se pomoci tomuto malému sportovci, který je členem našeho klubu. Alexův životní cíl je jednou se postavit na vlastní nohy, ale cesta to bude ještě hodně dlouhá, nejistá a především bolestná,“ vysvětluje ředitel MSK Michal Kozák.

Sbírka a podpora sportovcůKdyž se totiž Alexík vrátil z jednoho ze svých rehabilitačních pobytů, kde poprvé handbike vyzkoušel, byl to pro něj obrovský zážitek. Jenže takováto pomůcka stojí přes sto tisíc korun.

Přesto se lidé v MSK Orlová rozhodli, že Alexíkovi jeho sen splní a začali shánět peníze. „Oslovili jsme řadu známých sportovců, zda by přispěli svými jmény a především podpisy na svých fotografiích. Někteří kromě souhlasu nabídli i nějaký ten větší suvenýr – dres, míč, hokejku a podobně. Ale nejen sportovci, s pomocí neváhala spousta dalších lidí, kterým jsme Alexův životní příběh vyprávěli a zmínili se, co bychom pro něj rádi pořídili,“ říká Michal Kozák.

Desetiletý Alexander Široký trpí vzácnou vadou a nemůže chodit. Díky sbírce mu mohli rodiče koupit kolo, které rozpohybuje rukama. Foto: Luděk CibulkaZdroj: Luděk Cibulka

Na sbírkové konto Alexandera Širokého přispěly atletické, hokejové, tenisové nebo fotbalové hvězdy. „Ale i mnoho našich kamarádů. Každý rád pomohl, aby se Alex alespoň trošku přiblížil normálnímu životu a zajel si třeba s rodinou na společný cyklovýlet za zmrzlinou a hlavně za zážitky. Dokonce se připojily i celé týmy. MFK Karviná, FC Baník Ostrava, SK Slavia anebo FC Kuřim, který dokonce vymyslel dražbu svých trenérů,“ vypráví Michal Kozák.

Na účtu díky všem dobrým lidem nakonec přistálo neuvěřitelných 116.833 korun, takže handbike pro Alexe se mohl objednat.

Rodiče jsou vděční

„Nečekali jsme, že se ty peníze podaří sehnat, navíc tak rychle. Během pár dnů byly na účtu. Hrozně moc nás to potěšilo. A hlavně Alexe,“ říká jeho otec Miloš, který působí jako trenér atletického kroužku právě v orlovském městském sportovním klubu a také ve sportovních školkách.

I proto je malý Alex členem klubu a snaží se pod otcovým dohledem sportovat. „Zapojuje se do kolektivu, zkouší si házet míčkem, prostě se snaží hýbat, jak jen mu to jeho postižení dovolí,“ přibližuje Alexíkův táta Miloš.

Dodává, že Alex má z handbiku neskutečnou radost a když to počasí dovolí, vyrážejí spolu ven. Zatím je Alex ještě malý a jelikož se pohybuje rukama, moc toho zatím neujede. Maximálně stovky metrů. „I to ho ale motivuje. Jak bude růst, zesílí a věřím, že spolu vyrazíme třeba na cyklostezku podél Olše. Holky pojedou na kole, já běhám, takže mu budu dělat doprovod,“ plánuje Alexův otec a dodává, že i Alex se už moc těší, že bude schopen vyrazit na delší trasu. „Dokonce už nás pozvali do Brna na sraz či závody handbiků, tak se zatím aspoň podíváme, jak jezdí jiní,“ usmívá se Miloš Široký.

„Máme obrovskou radost z toho, že tento projekt měl smysl. Ale - pokud má někdo zájem,stále může Alexe podpořit. Transparentní účet je otevřen a rodiče budou za každý příspěvek vděční,“ prozradil Michal Kozák z MSK Orlová.