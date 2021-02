/FOTOGALERIE/ Už v neděli večer bylo jasné, že připravit ráno auto k jízdě bude náročné. Kdo vyrážel do práce, neměl ani tak problém s ometením auta od sněhu, ale hlavně s očištěním skel od ledové krusty, která se vytvořila vlivem vlhkého sněhu a větru.

Přívaly sněhu způsobily komplikace i na silnicích karvinského okresu. Na sídlištích nebyl sníh odklizen z cest ani před polednem a lidé museli místo chodníků chodit po silnici. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

„Je to naprosto šílené. Polévám to směsí do ostřikovačů, ale pomáhá to jen trochu. I tak musím škrábat a škrábat,“ říká mi pan Antonín na jednom karvinském sídlišti.