A pokud znatelně neklesne počet dětí starších tří let, které školka může přijmout, nebude tomu v nejbližších letech jinak. „V podstatě je to momentálně tak, že kolik dětí přejde ze školky do školy, tolik můžeme do školky zase přijmou,“ vysvětluje starosta obce David Harok.

Mateřská škola v Chotěbuzi má kapacitu 28 dětí a je plná. „Každý rok přebývá tři až pět dětí. Máme trochu štěstí v tom, že obec je poměrně roztříštěná, takže ti, kdo bydlí třeba na Vyrubané, vozí děti do školky ve Stanislavicích, kam to mají blíž, anebo z Podobory zase do Karviné-Louk,“ říká starosta Chotěbuzi.

Nové sportoviště by mělo být ještě do prázdnin, říká starosta Chotěbuze Harok

Podle něj má zažívala obec demografickou špičku v minulých třech čtyřech letech a ty děti teď nastupují do školky. „Za pár let to může být jinak. Navíc nevíme, kam noví obyvatelé, kteří se přistěhují, chtějí dávat své děti do školky. I proto se zatím nebudeme pouštět do zvyšování kapacity školky. Znamenalo by to nejen stavebně zvětšovat prostory, přistavovat, ale také zajistit úvazky pro nové učitele a tak dále. Není to tak jednoduché,“ dodává starosta David Harok.

Stejně to vidí i ředitelka ZŠ a MŠ Chotěbuz Martina Dziadková. „Ano, kapacita je na hraně, ale když nevíte, co bude v dalších letech, je to těžké rozhodování, zda kvůli několika málo nadbytečným dětem, zvětšovat školku. Momentálně máme podepsanou dohodu s Českým Těšínem, že všechny děti ze základní školy i předškoláky, které nemůžeme přijmout u nás, vezmou kdekoli v Těšíně. Mnoho rodičů navíc jezdí do práce do okolí, takže pro děti odpadá i problém s dopravou,“ myslí si ředitelka školy.

Rodinné centrum není řešení

Jako náhradní řešení může být v Chotěbuzi Centrum Kristýnka, které funguje jako předškolní zařízení. Navíc přijímá i děti mladší než tři roky, které školka naopak nepřijme. Centrum funguje v budově kulturního domu v centru obce a podle ředitelky Kristýny Zagorové je zájem rodičů o umístění dětí velký.

„Momentálně máme osm dětí. Snažíme se pronajmout si další prostory, ale zatím, neúspěšně. Druhé centrum máme v Těšíně,“ říká Zagorová. Za měsíční pobyt v tomto centu platí rodiče 490 korun, plus stravu. Tu si ale mohou nosit vlastní.