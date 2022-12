Chřipka řádí také na Karvinsku. Pohotovosti praskaly ve švech

Vlna respiračních chorob postihla také Karvinsko. Během vánočních svátcích přibylo podle údajů hygieniků zejména dětských pacientů s respiračními chorobami zejména ve věku od 6 do 14 let. Primářka dětského oddělení Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji Barbara Widenková mluví o nejhorší vlně dětské chřipkové epidemie za posledních 30 let.

Rýma u chřipky nebývá, pouze případně pocit ucpaného nosu. | Foto: Se svolením Botticelli