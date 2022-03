„Kraj, jemuž ta silnice patří, tvrdí, že je komunikace v zásadě dobrém stavu, My si to nemyslíme a uděláme vše, aby se po skončení modernizace železnice s opravou poničené silnice opravdu začalo,“ říká Marian Lebiedzik.

Pane starosto, jaký je podle vás aktuálně nejožehavější problém, který musíte jako starosta Petrovic řešit? Co je podle Vás pro obyvatele obce momentálně největší téma?

Tím bezesporu nejzásadnějším tématem je průběh modernizace železniční trati, která prochází celou obcí. Život to znepříjemňuje hlavně lidem, kteří se do svých domů dostanou pouze tak, že přejdou trať, což občas právě kvůli pracím na železnici a odstávkám železničních přejezdů nejde. Proto se po domluvě se Správou železnic snažíme situaci řešit třeba tím, že v některých lokalitách se vybudovaly provizorní příjezdové cesty podél kolejí, jinde jsme zase v průběhu uzavírky otevírali cyklotrasu pro osobní dopravu, aby se lidé auty dostali ke svým domovům nebo jsme zajišťovali školní autobus.

Po obci se v průběhu prací, které už trvají rok, pohybuje mnoho těžké techniky, nákladních aut. To musí být nepříjemné prakticky pro obyvatele ze všech částí obce, kteří po silnici podél trati projíždějí.

Ano, zátěž je velká nejen kvůli pohybu pohybu těžké techniky, ale i následné údržbě komunikací, která především na počátku stavby nebyla právě nejlepší. Poslední dobou po několika schůzkách se Správou železnic a firmami, které se stavbě podílejí se situace aspoň trochu zlepšila. Zvýšený pohyb nákladních aut a těžké techniky se však odráží i v kvalitě komunikací. Konkrétním příkladem je silnice vedoucí z centra Petrovic směrem na Závadu, která je v majetku kraje. Dlouhodobě nebyla v dobrém stavu a v posledním roce dostala ještě více zabrat. Na téma opravy této komunikace, jakož i příjezdové komunikace ke hraničnímu přechodu Závada-Gołkowice, komunikujeme s krajem zatím bez konkrétního výsledku už několik let. Momentálně tak běží v obci podpisová akce na podporu snahy vedení obce o opravu té komunikace.

O jaký úsek se jedná?

Mluvíme o úseku komunikace od obecního úřadu až po odbočku k hraničnímu přechodu Závada - Gołkowice. Ale i v dalších úsecích, například v Závadě naproti škole je ta silnice opravdu ve velmi špatném stavu. V poněkud lepší stavu je pouze úsek mezi odbočkou k hraničnímu přechodu po areál Lokomotivy Petrovice, kde se předloni dělal nový chodník.

A jak to vypadá?

V listopadu minulého roku jsem dopisem upozornil pana hejtmana, ve kterém jsem mimo jiné upozornil na stále se zhoršující stav uvedených komunikací a požádal o sdělení dalšího postupu v této záležitosti. Dostalo se mi odpovědi, že se čeká na ukončení rekonstrukce železnice. Zároveň nám bylo sděleno, že v tuto chvíli je kvalita komunikací ve své většině v zásadě dobrá, a s opravou se v nejbližší době nepočítá. Pouze úsek vedoucí přímo k hraničnímu přechodu spadá kvalitativně, dle vyjádření kraje, do kategorie čtyři, tedy špatný stav. Podotýkám, že obě komunikace byly dlouhodobě uvedeny v tzv. Bílé knize oprav komunikací, jakožto komunikace v okrese Karviná, které vyžadují opravu a byly k těmto opravám, dle mých informací, i zpracovány projekty. Na samotnou opravu se však peníze nenašly, což nás velice mrzí.

Pokud jde o tu hlavní komunikaci, obec s názorem kraje nesouhlasí, ta silnice není v dobrém stavu. Neděláme si naději na případné rozšíření, ale pouze o opravu povrchu, zpevnění krajnic tak, aby se po této komunikaci dalo bezpečně pohybovat. Bylo by dobré se do opravy pustit, protože obec zahájila přípravu výstavbu chodníku od obecního úřadu směrem na Závadu, tak aby se v této části obce cítili bezpečně i chodci.

Chodník je obecní investice?

Ano. už máme zpracovánu studii a zaměření a museli jsme řešit, zda tam ten chodník půjde vůbec vybudovat, protože je tam nedostatek místa a také zde obec nevlastní žádné pozemky, kde by chodník mohla postavit, je zde naopak spousta vlastníků, takže to určitě nebude snadné ani projekčně, ani následně stavebně. S majiteli pozemků ale teprve budeme jednat. Je to podobná situace jako v případě chodníku od Urbančíkových rybníků směrem na Prstnou, který se stavěl loni. Tato akce se například připravovala téměř deset let.

Nakousli jsme modernizaci železniční trati a rekonstrukci tunelu. Už je nějaký termín, kdy by měl být tunel zprovozněn?

Podle harmonogramu by měl být zprovozněn nejpozději 4. dubna. Bude zcela nový, široký a bude tam i chodník pro pěší. Z hlediska bezpečnosti provozu a komfortu to bude neporovnatelné s minulým stavem. Ovšem v návaznosti na toto nás čeká další nepříjemné omezení. Teď budou stavbaři kvůli modernizaci trati rekonstruovat podjezd u kruhového objezdu, takže bude asi půl roku uzavřený. Do listopadu. Omezení se dotkne tras autobusových linek. Tento podjezd v centru se ale bude pouze opravovat, tady, bohužel, žádné rozšiřování nebude.

Loni se začalo se stavbou domova pro seniory. Jak vypadá tato investice?

Podle harmonogramu by měla být stavba dokončena v letních měsících. Přesný termín otevření stanoven není, ale věříme, že provoz bude zahájen na podzim. Kapacita domova je 26 jedno- a dvoulůžkových bytů, celkem 40 míst.

Před koncem roku se hodně diskutovalo o zneprůjezdnění malého hraničního přechodu u hotelu Dakol. Přechod je pro auta stále uzavřený? Je šance, že se v někdy vrátí do původního režimu?

To je dotaz spíše na polskou stranu. Ovšem vzhledem k efektu, který to má, tedy zklidnění dopravy v té oblasti, si myslím, že toto řešení je dobré. Nesporným faktem je, že pro ty, kteří tam bydlí, je to obrovská úleva. A pro ty, kdo tudy jezdívali, je to zajížďka v řádu několika málo minut. Pro pěší a cyklisty se navíc situace nezměnila a mohou dále tento přechod využívat.

Jaké hlavní úkoly stojí před novým zastupitelstvem obce, které vzejde z říjnových komunálních voleb?

Předpokládáme, že ještě v letošním roce provedeme opravy některých místních komunikací za zhruba šest milionů korun. Také bychom chtěli realizovat energetické úspory na základní škole instalací solárních panelů a úpravy některých veřejných prostranství, ať to v Petrovicích vypadá zase o něco lépe.

Výhledově se bude řešit budovávání chodníků v různých částech obce, což je složité z hlediska projektování a následně i finančně nákladné zrealizovat, a pak také řešení odkanalizování dalších částí obce. Obec má třeba zpracovánu studii na odkanalizování Závady a vše zapracovává do územního plánu. Toto budou takové největší výzvy. A vedle toho bude velkým úkolem zahájení provozu nového komunitního domova pro seniory, kdy obec s provozem takovéhoto zařízení nemá žádné zkušenosti.

Petrovice u Karviné v kostce

První písemná zmínka: 1335

Počet obyvatel: 4725

Zajímavosti:

Roku 1855 byla postavena nádražní budova pro středem vesnice vedoucí jednokolejnou železniční trať, součást Severní dráhy císaře Ferdinanda, v roce 1889 byla zdvojkolejněná. Nádraží v Petrovicích se v roce 1898 stalo výchozím bodem 11,4 km dlouhé Karvinské Místní dráhy KFNB, která vedla na hlavní karvinské nádraží, dnes zakončené na km 5,2 za stanicí Karviná město. Zdroj: www.mistopisy.cz