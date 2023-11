Je to zapomenutá studna, staré důlní dílo či ještě něco docela jiného? Odpověď na tuto otázku hledají aktuálně v Horní Suché, kde dělníci nedávno při opravě chodníku, který vede od silnice k bývalému kulturnímu domu dolu František, objevili kameny vyloženou díru do země.

Při budování chodníku poblíž malého kruhového objezdu v centru obce objevili dělníci zřejmě starou studnu. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Podle starosty Jana Lipnera to může být například pozůstatek hospodářských budov, které na tomto místě před více než 100 lety stávaly. Ale kdoví…

Amatérský průzkum je zatím neúspěšný

Do chvíle než se dělníci pustili do budování nového chodníku, neměl nikdo z vedení obce o existenci této šachtice ani ponětí.

„Zatím nevíme, jak je ta díra hluboká. Zkoušeli jsme se pomocí malé kamery podívat dovnitř, ale o kameru jsme přišli. Požádali jsme o pomoc s průzkumem také báňské záchranáře, ale ani oni zatím na nic kloudného nepřišli. Kdyby to byla studna, pak si neumíme vysvětlit, proč tam je napříč několik kovových nosníků. Horničtí specialisté tvrdí, že staré důlní dílo to není,“ přiblížil dosavadní poznatky o objevené díře do země starosta obce.

Ta je ale nezvykle široká, vyzděná z pískovcových kvádrů, které zřejmě nepochází z tohoto regionu. Podle starosty by tento člověkem upravený vstup do podzemí mohl být například pozůstatkem po hospodářských budovách, které na tomto místě v Horní Suché v minulosti stávaly. Nejprve cukrovar, do druhé světové války pak lihovar. Zajímavostí je, že dva metry vedle našli slepenec kamenů z pískovce, které drží pohromadě díky neznámému pojivu. Stejným materiálem je vyzděna i objevená šachtice.

„K čemu ta díra sloužila, je nám záhadou. Před námi tento prostor zkoumalo už několik lidí, ale nikdo se zatím ničeho nedopátral,“ dodal starosta Lipner.

Nevyloučil, že se obec obrátí na památkáře, kteří by mohli pomoci objasnit, k čemu objevená šachta nebo studna sloužila.

Šachtici nezasypou, ale otvor překryjí

Stavba nového chodníku a schodiště nicméně jede dál. „S chodníkem jsme o metr uhnuli a práce pokračují. Horní část šachtice nechá obec přikrýt a znepřístupnit, aby se dovnitř nikdo nedostal a nemohlo dojít ke zranění. Zasypávat ji nebudeme. Možná to někdo bude časem zkoumat a poleze dovnitř. Zatím dáme nahoru betonové pláty a šachtici znepřístupníme,“ dodal starosta Horní Suché.