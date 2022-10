Ve Stanislavicích zavře jediný obchod

Zavře také prodejna potravin ve Stanislavicích, která je jediná svého druhu v městské části Českého Těšína. Nejbližší místo, kde lze koupit základní potraviny, je v městské části Mosty, což je ze Stanislavic směrem na Těšín čtyři kilometry. Stejně daleko je to do sousedních Albrechtic, do Těrlicka šest.

„Ano, doslechl jsem se, že u nás budou zavírat obchod. Mladí to nějak přežijí, ti mají auta, ale pro ty starší to bude problém,“ míní obyvatel Stanislavic Marek Martynek. Podle informací Deníku by prodejna měla být uzavřena na konci listopadu. Podobný osud čeká obchody CCOP v Hnojníku a Raškovicích. V Dolní Datyni už dokonce skončila.

Podle generálního ředitele Marko Ratveiského patří k hlavním důvodům uzavření prodejen vysoké ceny energií. Dále také konkurence velkých supermarketů, jako je to v případě Českého Těšína a Orionu v Havířově. „Když máte prodejny naproti Kauflandu nebo Lidlu, tak moc nadějí na úspěch nemáte. A to je přesně případ naší prodejny na sídlišti Mojská v Českém Těšíně. Málo zákazníků,“ říká Ratveiský.

Lidé prý o práci nepřijdou

Informace o uzavření právě této prodejny vyvolala zděšení mezi zaměstnanci a způsobila poprask i mezi stálými zákazníky z blízkého sídliště. Sepsali dokonce petici, že prodejnu zavřít nechtějí. Tamní prodavačky tuto informaci potvrdily. „Spousta lidí to podepsala, ale stejně to asi nepomůže. Měli bychom tu fungovat do konce roku. Ale co s námi bude, nevíme, zatím z družstva nepřišla žádná informace,“ řekla redaktorovi Deníku jedna z prodavaček.

Generální ředitel družstva COOP Beskydy uklidňuje, že personál prodejen o práci nepřijde. „Zaměstnancům z uzavřených prodejen bude nabídnuto pracovní místo na jiné prodejně družstva v souladu s pracovní smlouvou, popřípadě po vzájemné dohodě,“ řekl Deníku.

Uvolněné objekty družstvo neplánuje prodat, ale pronajmout. „V Raškovicích se k tomu nějak postaví obec a podpoří zachování prodejny. My ji každopádně provozovat nebudeme a objekt chceme pronajmout,“ dodává Marco Ratveiský.