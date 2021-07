Dvoučlenný zubařský tým se bez ohledu na předchozí jednání a dohody s městem rozhodl, že po roce působení v Bohumíně odchází působit na Frýdecko-Místecko. Pracovní poměr zaměstnancům končí 30. září.

„Přestože měli k dispozici kompletně zařízenou a funkční ordinaci, kladli na nemocnici další nároky na vybavení. Bohužel současně vykazovali sníženou výkonnost a opakovaně byli v pracovní neschopnosti. Informovali jsme je, že pokud se bude zvyšovat počet ošetřených pacientů, lze o inovacích a nákupu nové techniky jednat. Nestalo se tak. Naopak nyní dali výpověď z pracovního poměru,“ podotkl předseda představenstva Bohumínské městské nemocnice Svatopluk Němeček.

Stížnosti na chování zaměstnanců ordinace

Jak upozornil, nemocnice během posledních měsíců sice zaznamenala řadu pochvalných reakcí na kvalitu odvedené práce zubaře, neméně však bylo také stížností na chování zaměstnanců ordinace.

Výpověď zubaře nepotěšila ani radnici. A to i přesto, že z původně dohodnutého počtu 900 klientů, který přislíbil přebrat do databáze a jejichž seznam dostal loni k dispozici, jich nakonec stomatolog zařadil do kartotéky jen zhruba třetinu.

„Tito pacienti nyní pravděpodobně o zubní péči přijdou. Vzhledem k nedostatku dentistů v regionu, je i toto číslo vysoké. Naše dvouletá snaha přišla vniveč a lidé se mohou cítit podvedeni, což nás mrzí,“ konstatoval starosta Bohumína Petr Vícha. Uvítal proto způsob, jakým nemocnice hodlá výpadek stomatologů řešit.

„Nelze donekonečna přeplácet a lanařit zubaře z okolních měst. To řešení musí být systémové, i když by to měla být spíše starost ministerstva zdravotnictví a pojišťoven. Přesto se nám i díky pomoci zastupitele Davida Maryšky podařilo zavázat si stipendiem studenty, kteří po ukončení vysoké školy nastoupí k nám do ordinace. Prvního zubaře získáme za dva roky, další by pak měli následovat,“ popsal plány Svatopluk Němeček.

Město i Bohumínská městská nemocnice nemají aktuálně jinou možnost, jak obyvatelům pomoci. Pořád totiž platí, že pokud pacient přišel o svého zubaře, musí kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu, která mu má nabídnout náhradu.