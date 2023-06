Více než tři stovky malých a velkých bicyklů, které během května odevzdali lidé i samosprávy ze ztrát a nálezů v rámci sbírky Kola pro Afriku, se ve středu odvážela ze sběrných míst v Bystřici a areálu společnosti Trianon v Českém Těšíně. V Bystřici se naložilo okolo 200 jízdních kol, v Českém Těšíně 140.

Český Těšín. Kola vybraná pro Afriku se ve středu převážela do Ostravy. | Video: Januszek Tomáš

„Kola nám sem lidé přiváželi od ledna, ale nejvíc – 116 kusů – se podařilo shromáždit během května, kdy se sbírka oficiálně konala,“ řekl Viliam Šuňal, předseda spolku Trianon, který je tradičním partnerem sbírky Kola pro Afriku.

Připomněl, že loni se v Českém Těšíně vybralo 80 kol. Dodal, že obdivuje lidi, jimž není zatěžko už nepoužívané kolo přivézt. „Musí ho naložit do auta a vezou ho i několik desítek kilometrů, zatímco jednoduší by to měli odevzdat do sběrného dvora, který mají blíž svému bydlišti. Já tomu říkám ´pohnutí duše´,“ vysvětlil.

Do areálu Obecní policie Bystřice dovezli podle Lucie Trombikové z MAS Jablunkovsko kola lidé až z Ostravy. „Naopak někteří se přišli zeptat, zda si mohou některé historické kousky, hlavně typu Ukrajina, odnést. Že je sbírají nebo že je potřebují na náhradní díly,“ uvedla Trombiková s tím, že některá dětská kola byla ve velmi dobrém stavu. Lidé je nosili s tím, že děti už o ně nestojí.

V rámci sbírky lidé nosili také náhradní díly, ale i dětské helmy. Ty zůstanou Obecní policii v Bystřici, která pořádá pro školáky výcvik bezpečné jízdy na kole. Akci podpořil starosta obce Roman Wróbel.

Humanitární akci Kola pro Afriku už tradičně podporuje jako logistický partner skupina SMOLO. „Sbírku podporujeme již třetím rokem a za tu dobu jsme v rámci kraje odvezli celkem 1500 kol. Jako odpadová skupina klademe důraz na společenskou odpovědnost a ekologii, zapojujeme se do projektů pro dobrou věc,“ řekl Lukáš Bojko, jednatel pro logistiku SMOLO CZ.

Všechna kola během včerejška převezla nákladní auta do Ostravy, kde na nich zaměstnanci o.p.s. Kola pro Afriku začnou pracovat, udělají drobný servis a opraví, co je potřeba. Poté kola poputují na černý kontinent.