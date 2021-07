"V pondělí 19. července 2021 začne souvislá oprava povrchu ulice III/4746 Dělnické v Havířově. Potrvá do 8. srpna 2021 a počítá se s možností průjezdu vždy po jedné polovině vozovky. Poté se však přechodné dopravní značení bude měnit každý den," uvedla mluvčí havířovského magistrátu Rosalie Seidl Pokorná s tím, že opravy a uzavírky ulice Dělnické budou koordinovány s opravou ulice Hlavní třída - viz přehled níže.

"Celkové náklady na opravy ulic Dělnická, Hlavní třída a modernizaci místních křižovatek se budou pohybovat okolo 114 milionů korun. Od řidičů i chodců tato logisticky náročná akce vyžaduje zvýšenou pozornost a opatrnost," dodala mluvčí.

Aktuální informace by měly být k dispozici také na webových stránkách Ředitelství silnic a dálnic, Správy silnic Moravskoslezského kraje a města Havířova.

„Stavba bude potřebovat ještě následné období pro dokončovací práce, ovšem již s minimem dopravního omezení a s nezbytně příznivým počasím. Od 18. srpna bude část opravené Dělnické sloužit jako objízdná trasa pro opravy povrchu na Hlavní třídě. Děkujeme předem všem účastníkům provozu za trpělivost a respektování značení, které umožní opravit silnici v rekordně krátkém čase,“ komentoval dopravní omezení Bohuslav Niemiec, náměstek pro investice a chytré město.

Předpokládané termíny oprav uvedené v tiskové zprávě města

POKLÁDKA LOŽNÉ VRSTVY (v případě deště může dojít k drobnému posunu prací, tedy i značení):

1. úsek v pondělí 9. 8. 2021- Pokládka ložné vrstvy

- od křižovatky se silnicí I/11 po křižovatku s ul. Astronautů směr Karviná

- průjezd křižovatkou ul. Dělnická x Astronautů nebude omezen

- zastávka Havířov,Město,obchodní dům ve směru Karviná bude přemístěna na zastávku Havířov,Město,nemocnice ve směru Karviná



Bude uzavřena křižovatka silnice III/4746 ul. Dělnická s místní komunikací ul. Mánesova



2. úsek v úterý 10. 8. 2021 - Pokládka ložné vrstvy

- od křižovatky s ul. Astronautů po okružní křižovatku směr Karviná

- průjezd křižovatkou ul. Dělnická x Astronautů nebude omezen

- zastávka Havířov,Město,nemocnice ve směru Karviná bude přemístěna na zastávku Havířov,Město,obchodní dům ve směru Karviná



Z ul. Karvinská (odbočení na Karvinou bude zakázáno) bude možné jet z okružní křižovatky pouze na ul. Dělnická směr do centra.

Z ul. Moskevská (odbočení do města bude zakázáno) bude možné jet z okružní křižovatky pouze na ul. Dělnická směr Karviná.



3. úsek ve středu 11. 8. 2021 - Pokládka ložné vrstvy

- od okružní křižovatky po křižovatku s ul. Marie Kudeříkové směr centrum

- průjezd křižovatkou ul. Dělnická x Marie Kudeříkové nebude omezen

- zastávka Havířov,Město,nemocnice ve směru Havířov (střed) bude přemístěna na zastávku Havířov,Město obchodní dům ve směru Havířov (střed)



Z ul. Moskevská (odbočení do města bude zakázáno) bude možné jet z okružní křižovatky pouze na ul. Dělnická směr Karviná.

Vjezd na okružní křižovatku z ul. Karvinská bude uzavřen.



4. úsek ve čtvrtek 12. 8. 2021- Pokládka ložné vrstvy

- od křižovatky s ul. Astronautů po křižovatku se silnicí I/11 směr centrum

- průjezd křižovatkou ul. Dělnická x Marie Kudeříkové nebude omezen

- zastávka Havířov,Město,obchodní dům ve směru Havířov (střed) bude přemístěna na zastávku Havířov,Město,nemocnice směr Havířov (střed)



Bude uzavřena křižovatka ul. U Stromovky a silnice III/4746 ul. Dělnická.



Pokládka obrusné vrstvy bude rozdělena na stejné úseky za stejných uzavírek a bude probíhat v termínech:

1.úsek v sobotu 14. 8. 2021 - zastávka Havířov,Město,obchodní dům ve směru Karviná bude přemístěna na zastávku Havířov,Město,nemocnice ve směru Karviná



2.úsek v neděli 15. 8. 2021 - zastávka Havířov,Město,nemocnice ve směru Karviná bude přemístěna na zastávku Havířov,Město,obchodní dům ve směru Karviná



3.úsek v pondělí 16. 8. 2021 - Zastávka Havířov,Město,nemocnice ve směru Havířov (střed) bude přemístěna na zastávku Havířov,Město obchodní dům ve směru Havířov (střed)



4.úsek v úterý 17. 8. 2021 - zastávka Havířov,Město,obchodní dům ve směru Havířov (střed) bude přemístěna na zastávku Havířov,Město,nemocnice směr Havířov (střed)



*Zdroj: Magistrát města Havířova