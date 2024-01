Po třiceti odpracovaných letech se s padesátkou na krku cítí jako důchodce: Sedí doma a chodí mu peníze. Tedy zatím první výplata. Dělník z Liberty Ostrava je nyní na takzvaných „překážkách“. A týden co týden se situace opakuje: Mistr zavolá, že do práce se nejde.

Setkání odborářů s medii před podnikem Liberty Ostrava , 27. listopadu 2023, Ostrava. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

Spousta zaměstnanců ostravské huti nepochází jen z Ostravska, ale také z Karvinska či Frýdeckomístecka. Co si o současné situaci myslí právě dělník z Frýdecka?

„Můj odhad je, že z nějakých šesti tisíc zaměstnanců jich je teď na překážkách pět a půl tisíce. Na provoze zůstaly jen hlídky, co obcházejí linky a kontrolují, aby tam například nezamrzla voda a nic se odtamtud neztrácelo,“ popisuje vyučenec z počátku 90. let pro ostravský průmysl. Jméno říkat nechce, má obavy z možných problémů ve fabrice.

Přes devětadvacet let má odpracováno na drátové trati, kde – dokud předloni vstupní náklady nepřevýšily zisky – vyprodukovali měsíčně asi padesát tisíc tun svitků drátů. „Ještě tři čtyři roky zpět byla velká poptávka, ale pak to spadlo na nulu. Trať nám neuzavřeli, ale jen dočasně odstavili, kdyby se zvedly ceny a objevila poptávka, že by se znovu začalo vyrábět,“ vysvětluje „novohuťák“. Ten stejně jako přibližně dvě stovky kolegů má v rámci podniku práci v jiných provozech: rourovně, hrubé válcovně, patnáctistovkové lisovací trati na plechy, lince na závitové tyče.

„Rok to fungovalo za stejné peníze. I když zakázky se postupně snižovaly. Až přišel loňský prosinec a zůstali jsme doma. Takže se cítím jako důchodce – nic nedělám, na účtu peníze. Výplata za prosinec přišla, ale co bude dále?“ ptá se zaměstnanec Liberty.

Samozřejmě se dívá, stejně jako jiní kolegové, na nabídky, kde jinde by se mohl uchytit. „Ale máme na Ostravu nadprůměrné mzdy, alespoň, co sleduji inzeráty, kolik tu zaměstnavatelé platí,“ podotýká. Ví o spolupracovníkovi, který ten tlak a nejistotu nevydržel a změnil firmu (nikoliv obor, zůstal v železárenské branži). Spousta lidí je také s „enháčkem“ po spoustě let až srdečně spjata. A nemnozí čekají na odstupné, které by jim podle délky zaměstnání mohlo vyjít klidně na třináct čtrnáct průměrných výdělků.

„Přesné, potvrzené informace asi předem nedostaneme nikdy. Teď jsme doma vždy od pondělka do pondělka a čekáme až nám zavolá mistr, anebo aplikace ukáže, co bude. Příští pondělí si myslím, že to dopadne stejně: Do roboty se nejde,“ říká dělník z Liberty Ostrava. A další vývoj? „Upřímně, z toho co čtu a sleduji, netuším, jak se to bude dlouho protahovat. Každý si musel všimnout, že když přijíždí od Beskyd do Ostravy, komíny v Kunčicích nekouří. A obnovení provozu taky nebude ze dne na den – minimálně dva týdny to bude trvat,“ dodává pracovník někdejšího „enháčka“.