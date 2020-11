Protože se v předchozích letech nenašel žádný zájemce, majitel objektu vážně uvažoval o jeho demolici. Nakonec se ale rozhodl dát budově ještě jednu šanci.

„K prodeji této nemovitosti formou veřejné soutěže byl udělen souhlas Vlády České republiky. V současné době probíhá příprava vyhlášení veřejné soutěže na prodej nemovitosti, předpokládaný termín jejího vyhlášení je počátkem letošního prosince,“ řekla Deníku mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Zájemce by byl

A na rozdíl od minulých pokusů o prodej více než 120 let staré budovy je tu dnes i zájemce, který by ji chtěl koupit.

„Jde nám v prvé řadě o to, zabránit zbourání té budovy. Bylo by škoda, kdyby tato památka na historii Fryštátu nadobro zmizela,“ vysvětluje zájem o koupi staré nádražní budovy Radim Kravčík, povoláním historik a také člen spolu S.O.S. Karviná, který se do veřejné soutěže o koupi zmíněného objektu přihlásil.

Peníze od dárců

Cena, za jakou bude stará cihlová budova k mání, se počítá zřejmě ve statisících korun. Ty spolek samozřejmě nemá, nicméně jeho členové pracují na tom, aby je sehnali.

„Máme připravené webové stránky o tom projektu a také dokončujeme platformu, která by měla sdružovat příspěvky na záchranu objektu. Jinak řečeno, chystáme veřejnou medializaci a chceme dát lidem, kteří by se chtěli do našeho projektu zapojit, možnost nás kontaktovat,“ přiblížil Kravčík a dodal, že pozitivní odezva na tento plán je i v Polsku. V plánu mají oslovit i místní filantropy a mecenáše.

Podle Kravčíkova kolegy Tomáše Chorzempy je téma železniční historie v kurzu, a to nejen v Karviné. „Na mnoha místech v České republice existují podobné iniciativy na záchranu starých nádražních budov, které majitel odepsal. Věříme proto, že naše iniciativa na záchranu té fryštátské najde ohlas také tady v našem regionu,“ říká Chorzempa.

Zázemí pro spolky, i malá galerie

Když si budovu stojící v Palackého ulici půjdete prohlédnout, zjistíte, že je skutečně v havarijním stavu. Zabedněná okna i téměř všechny dveře, zbylé okenní tabulky jsou vytlučené, budova je provizorně zabezpečena proti vniknutí cizích osob a ze střechy se odlamují kusy střešních dřevěných trámů. Pohled opravdu nic moc. „Objekt není v ideálním stavu, ale na demolici to není,“ říká Radim Kravčík.

Pokud se jí podaří zachránit a opravit, mohla by sloužit jako zázemí pro místní spolky či jako malá galerie. V plánu je také zřízení malého železničního muzea. Především by ale pro budoucí generace byla ukázkou železniční architektury z přelomu 19. a 20. století a památkou připomínající historii Fryštátu.

K TÉMATU

Nádraží ve Fryštátě fungovalo v letech mezi lety 1898–1962 a leželo na jedné z odboček Severní dráhy císaře Ferdinanda. V průběhu let střídalo názvy: Freistadt in Schlesien, Fryštát ve Slezsku až po současné Karviná-město. Až do 60. let minulého století tudy vedle železnice z Bohumína a Petrovic dále do Ráje, Darkova, Lipin a Karvinné, odkud se dalo cestovat dále do Ostravy nebo Těšína.