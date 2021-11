Demolice zchátralé ZŠ Mánesova započala. Na místě vyroste moderní sportovní hala

Demoliční četa před pár týdny nastoupila na budovu ZŠ Mánesova v centru Havířova. Do konce roku by měla zmizet z povrchu zemského a místo ní vznikne moderní víceúčelová hala s možností ubytování a ledovou plochou. Uvedení haly do provozu je plánováno na sezónu 2023-2024. Postará se o to soukromý investor.

Demolice ZŠ Mánesova. | Foto: Petr Sznapka

Proč ta změna? O osudu havířovské Základní školy Mánesova se diskutovalo již mnoho let a ona zatím chátrala. Jedním z návrhů města na využití budovy bylo přestavět ji na domov se zvláštním režimem. Na projekt se ale nepodařilo získat dotaci, tak bylo následně rozhodnuto o demolici. Demolice by ovšem stála přes 40 milionů korun. Zastupitelé se ale své vize navrátit tomuto opuštěnému pozemku patřičnou úroveň nevzdali a začátkem roku schválili záměr prodeje budovy i části pozemků soukromému investorovi, kterým je Petr Malíř, jednatel českotěšínského hokejového klubu HC Wolves. Ten by rád navázal na dobu, kdy budova pulzovala životem, a poskytl zde tak místním prostor vhodný ke sportu a setkávání se. V podmínkách prodeje bylo zajištění demolice a výstavba sportovní haly s ledovou plochou. Město zase na svých pozemcích v těsném sousedství zařídí výstavbu dalšího parkoviště. Starostové na Karvinsku píší poslancům: Řešte obchod s chudobou Přečíst článek › „Demoliční práce již započaly a zatím jde všechno podle plánu. Následovat bude odvoz suti, terénní úpravy a příprava povrchu pro stavbu moderního sportovního areálu. S ohledem na tradici místa a jeho historii ponese projekt zažitý název Máneska. Areál si také zachová svůj původní edukativní význam. Rádi bychom zde vybudovali sportovní akademii, v níž se bude snoubit kvalitní sportovní vzdělání s tím klasickým školním. Chceme primárně dětem nabídnout možnost kontinuálního sportovního růstu kombinovaného s výukou na havířovských základních školách. Akademie plánuje spolupracovat s erudovanými trenéry a dalšími odborníky na hokej, ale i jiné sporty,“ vylíčil plány do budoucna jednatel českotěšínského hokejového klubu HC Wolves Petr Malíř. Havířov šokoval výhrou na ledě lídra. V Třebíči trefil druhý bod Dostálek Přečíst článek › Co všechno hala návštěvníkům nabídne, popisuje radní pro sport Daniel Vachtarčík: „Sportovní hala nabídne celoročně udržovanou ledovou plochu, tribunu pro diváky, kvalitní zázemí pro amatérské i profesionální sportovce, chybět nebude například skatemill, rozcvičovna či brusírna a půjčovna bruslí. Občanskou vybavenost lokality pak doplní například restaurace s nutričně vyváženými pokrmy. Prostor na této druhé havířovské ledové ploše budou moci využívat také další organizace působící ve městě či občané při veřejném bruslení. Pro stavbu areálu by realizátor projektu rád využil podporu některého z dotačních titulů určených pro sportovní infrastrukturu.“ Své plány má v této lokalitě i město, které si ponechalo ve vlastnictví část pozemku. Jak už v minulosti slíbilo, v části areálu bývalé základní školy na ulici Mánesova mezi ulicemi Mánesova a Josefa Hory v Havířově-Městě vybuduje nové parkoviště. Zdražování na všech frontách: Zdražily i malé pekárny v regionu Přečíst článek › „S budováním už se před pár týdny začalo. Nové parkoviště bude mít kapacitu cca 75 parkovacích míst a taky rozšíříme ulici Josefa Hory. To ovšem není všechno. Součástí projektu je také výstavba nového veřejného osvětlení, dešťové kanalizace včetně retenční nádrže a odlučovače ropných látek. Předpokládaná cena je 15,5 milionů korun. Všichni víme, jak moc jsou tyto práce závislé na počasí, pokud nám tedy bude přát, hotovo by mohlo být koncem ledna 2022,“ objasnil havířovský primátor Josef Bělica a dodal: „Kdyby někdo hledal populární skulpturu Sluneční hodiny, která stála u ZŠ Mánesova, najde ji umístěnou v zeleni před Kinem Centrum v srdci Havířova.“