Otylie Tobolová z Věřňovic připomněla, že Moravskoslezský kraj je rekordmanem v zabírání zemědělské půdy a lesů. „Proč chcete obětovat poslední kus zemědělské půdy a přírody, kterou tady máme. Vždyť je to zvěrstvo,“ zaznělo z hlediště směrem ke čtyřem řečníkům v čele sálu. Místní také znovu připomněli, že Věřňovice leží v záplavovém území a nedaleko místa, kde by průmyslový park měl vyrůst, jsou dvě chráněná přírodní území.

I tyto návrhy řešení byly terčem kritiky. „Stále dokola jedno a to samé. Necháme si udělat průzkum, necháme si vyhodnotit a investor CHCE, investor POŽADUJE… vcelku nic nového,“ vadí Haně Sýkorové, že se od zástupců CzechInvestu nic nového nedozvěděla.

David Petr z CzechInvestu v prezentaci naznačil, jak by se v místě měla řešit dopravní situace, jak budou Věřňovice chráněny proti hluku a také proti ztrátě podzemní vody.

Oczko na to reagoval tvrzením, že CzechInvest investorovi nabízel brownfield (původně byly v jednání pozemky poblíž uzavřeného dolu Barbora na okraji Karviné - pozn. red.), investor chtěl ale místo u dálnice, železnice a vyhovuje mu i velikost plochy, která je tady až 280 hektarů.

Poslechnout si argumenty těch, kdo se podílejí na přípravách k vybudování Strategického průmyslového parku mezi Dolní Lutyní a její místní částí Věřňovice poblíž česko-polské hranice, chtěly spousty místních. Do sálu kulturního domu se však vešly jen zhruba dvě stovky lidí.

Názor většiny se nemění – lidé v Dolní Lutyni ani Věřňovicích gigafactory na svém území nechtějí. Je to patrné z diskuzí, které se objevily na sociálních sítích už krátce po pondělním podvečerním setkání lidí z obce se zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, CzechInvestu a kraje.

Fanzóna, logistika i unikát. Přípravy MS v Ostravě finišují. Co střet s Baníkem?

Obavy mají místní také z obrovského přílivu pracovníků odjinud. Nejen z Česka, ale hlavně ze zahraničí. „Dopadneme jako v Kvasinách ve Škodovce, kde dělají Ukrajinci, Poláci, Bulhaři a nebo Uzbekové,“ zaznělo nejednou ze sálu. „A co bude, když se fabrika postaví a investor za deset let řekne, že odchází? Hala tady ale navždy zůstane, pole a lesy už nám nikdo nevrátí,“ stýskají si lidé.

Vše je na začátku

Zástupce CzechInvestu David Petr několikrát připomněl, že nic není rozhodnuto, že veškerá jednání jsou teprve na začátku. Zdůraznil, že setkání s obyvateli Dolní Lutyně má být o tom, aby se otevřeně mluvilo a všem pozitivním i negativním, co by případná stavba gigafactory přinesla. „Jsme na začátku. Bude probíhat průzkum území z hlediska ekologického a biologického a pak uvidíme,“ řekl Petr.

Bouřlivá debata se zástupci státu v Dolní Lutyni. Gigafactory tady nechtějí

Zástupci státu a kraje sami přiznali, že je situace netěší, ale připomněli, že je jejich úkolem veřejnost o všem informovat a vše projednat. „My si z dnešního setkání odnášíme připomínky, takové domácí úkoly, které musíme zpracovat a pokusit se na ně na některém z příštích setkání odpovědět,“ řekl předseda představenstva MSID Václav Palička.

Referendum bude!

Nálada v Dolní Lutyni a Věřňovicích je posledních týdnech velmi napjatá. Odpor proti stavbě průmyslového parku se stupňuje. Vznikla už i petice, kterou podepsaly přes tři tisíce lidí a chystá se referendum. To by se mělo konat v červnu. Současně s volbami do Evropského parlamentu. „Jsme připraveni referendum vyhlásit,“ řekl starosta Dolní Lutyně Pavel Buzek.

Petřvald čeká na supermarkety. Zástupci Lidlu i Billy zatím mlčí

Kvůli záchraně přírody vznikl i spolek Zachovejme Poolší. Na setkání promluvil i jeden z jeho spoluzakladatelů Martin Bohoněk, který řekl, že jsou připraveni všechny informace, které na setkání zazněly z úst zástupců státu a kraje, nechat prověřit, nechat si na to zpracovat analýzy.

„Poté se budeme snažit přinést pravdivou informaci, jak to s gigafactory tady je,“ řekl směrem k lidem v sále Bohoněk, za což sklidil potlesk zaplněného sálu.