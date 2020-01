Pryč jsou časy, kdy vrcholem pokroku byla možnost nahrát si na čipovou kartu finanční obnos a cestovat s menší slevou. Dnes je možné uhradit jízdné v městské hromadné dopravě téměř jakkoliv.

Avšak zatímco někteří dopravci nechávají volbu na cestujících, jiní vytvořili přesně dané portfolium, z něhož si cestující musejí vybrat. Deník zjišťoval, jak je v roce 2020 možné platit jízdné v jednotlivých okresních městech.

OSTRAVA

Papírové jízdenky v březnu skončí. Alternativou bude nová čipová karta

Ostravský dopravní podnik drží několik „nej“ – je první, který zavedl platbu bezkontaktní bankovní kartou, první, který zruší tisk papíru (Frýdek-Místek stále tiskne alespoň potvrzení o zaplacení, pozn. red.) a letos bude i první, který „vymaže“ ze své flotily dieselové motory. Zejména novinka, která začne platit od 1. dubna, je mezi cestujícími hodně diskutovaná.

Dopravce s příchodem nového roku přestal prodávat papírové jízdenky, ještě tři měsíce však nechá cestující, kteří mají zásoby, aby je upotřebili. Pak nastane plnohodnotná doba elektronická.

Cestující mají možnost platit jízdné z ODISky, sms zprávou, bezkontaktní bankovní kartou či její kopií v chytrém telefonu nebo pomocí mobilní aplikace MojeDPO, kde rovněž nahrají bankovní kartu, nemusejí ji však vytahovat fyzicky. Alternativou za zrušení papírových jízdenek bude takzvaná kreditní jízdenka, čipová karta, kterou bude možné zakoupit za hotové, eury i kartou v osmnácti nových jízdenkomatech (nebo u externích prodejců), a to v minimální hodnotě sto korun. Bude možné ji dobíjet. Dopravu v Ostravě mají zdarma senioři nad 65 let.

FRÝDEK-MÍSTEK

S ODISkou cestují zdarma. Jízdenky zrušili jako první

Po vyřízení čipové karty ODISky mají lidé ve Frýdku-Místku městskou hromadnou dopravu zdarma. „Pokud si někdo nechce vyřizovat ODISku, kterou lze využít jako ‚peněženku‘, může zaplatit jízdné u řidiče,“ řekla mluvčí Frýdku-Místku Jana Matějíková s tím, že papírové jízdenky ve frýdecko-místecké MHD nefungují už několik let.

Pokud cestující platí v hotovosti (do autobusů se nastupuje pouze předními dveřmi), je mu vytištěno potvrzení o zaplacení jízdného pro případnou kontrolu revizorem. „O zrušení tohoto potvrzení neuvažujeme,“ řekla Matějíková. Dalšími možnostmi je platba bankovní kartou či ODISkou – ani v jednom případě se potvrzení netiskne.

NOVÝ JIČÍN

Hotově, bankovní kartou nebo ODISkou, ale vždy s jízdenkou

Městskou hromadnou dopravu v Novém Jičíně zajišťuje od prosince 2017 soukromý přepravce Arriva Morava třemi elektrobusy s klimatizací. V autobusech je možné platit jednotlivé jízdné hotově, bezkontaktní bankovní kartou, případně kartou ODISkou.

MHD Nový Jičín je zaintegrovaná do krajského systému ODIS jako „městská zóna“ a tudíž v celé oblasti platí jeden městský tarif, bez ohledu na to, kterou linkou ODIS cestující jede. Jedna jízda po letošním korunovém zdražení stojí 13 korun, při platbě kartou ODIS je jízdné 9 korun. Cestující dostává papírovou jízdenku a mělo by to tak být i nadále.

OPAVA

Platbu bankovní kartou letos rozšíří i do autobusů

Kromě měsíčníku mají cestující opavskou městskou hromadnou dopravou několik možností, jak si jízdné zaplatit. Od loňského roku lze použít v trolejbusech i autobusech mobilní aplikaci Opavská jízdenka.

Zatím jen v trolejbusech lze platit bankovní kartou, tento způsob by se měl během letošního roku s příchodem nového odbavovacího systému rozšířit i do autobusů. V platnosti zůstává i možnost zakoupení jízdenky za hotovost.

Původně chtěl dopravní podnik zrušit mince ve vozech úplně a zavést prodejní automaty, nyní se uvažuje o zachování nákupu jízdenky za hotové, a to přímo u řidiče.

KARVINSKO

Jízdenka za hotové bude ještě dlouho. Volbu nechají na cestujících

Ve všech městských dopravách společnosti ČSAD na území Moravskoslezského kraje (Havířov, Karviná, Orlová, Frýdek-Místek) je možné hradit jednotlivé jízdné jak hotově u řidiče, tak bezkontaktně pomocí čipové karty ODISky, tak zejména bezkontaktně pomocí bankovní platební karty.

„Trend posledních měsíců je takový, že se postupně omezuje samotná platba v hotovosti a cestující spíše platí bankovní kartou. Nicméně stále je velké množství konzervativních cestujících, kteří rádi hradí jízdné hotově. Tím, že je v našich MHD systémech umožněn nástup pouze předními dveřmi, není to z pohledu odbavení problém,“ uvedl Jakub Vyvial, ředitel osobní dopravy společnosti 3ČSAD, která zahrnuje ČSAD Karviná, Havířov a Frýdek-Místek. Dodal, že v nejbližších letech tento dopravce o zrušení této možnosti neuvažuje. „Necháme možnost volby na našich cestujících,“ řekl Vyvial.

BRUNTÁL, KRNOV

Možnosti platby nechávají na dopravci. Jízdenka u řidiče zůstává

Okresní město Bruntál ani největší město Krnov nemají dopravní podnik. Pro město Krnov zajišťuje autobusy MHD společnost Arriva, pro Bruntál Transdev Morava. „Město Krnov o změnách neuvažuje a ponechává na dopravci, jaký způsob placení jízdného zvolí. V Krnově lze jízdenku koupit u řidiče MHD, a mělo by to tak zůstat i v roce 2020,” uvedla mluvčí krnovské radnice Dita Círová.