Je konec února a hladina přehrady je ještě z velké části pokryta ledem. A protože je hezky, v centru poblíž přehrady je plno. Mladé rodiny nebo jen maminky korsují s dětmi a kočárky po ulici s příznačným názvem Promenádní. Příroda se po zimě probouzí a stejně tak i život v obci, která od poloviny minulého století dodnes platí za jednu z nejluxusnějších adres v okrese.

V létě je tu živo díky přehradě, vyhledávané zejména lidmi z okolích měst. Po hladině se prohánějí plachetnice, surfy, motorové čluny, vodní lyžaři, lidé paddleboardech nebo ve starých dobrých člunech. Pláže bývají obležené z jedné strany rybáři, z druhé rekreanty. Voda sice před 60 lety obec rozdělila a část zlikvidovala, ale vyrostla nová část. Ale hlavně: Těrlicko žije a dnes se tu stále intenzivně staví.

„Každý rok se dokončuje 30 až 50 rodinných domů, a proto nám také ročně přibývá zhruba 100 obyvatel. Podobné to čekáme letos,“ říká starosta Těrlicka Martin Polášek s tím, že momentálně má obec okolo 4700 obyvatel.

Jsou mladé, odvážné a vytrvalé a jejich doménou je lezecký sport. A jsou v něm tak dobré, že už mohou ukazovat medaile a tituly z mistrovství České republiky i Evropy. Sestry Markéta a Mariana Janošovy z Těrlicka a jejich sportovní příběh v článku Deníku. Čtěte ZDE.



Lezkyně Markéta Janošová. Foto: Marcel JanošZdroj: Deník/Tomáš Januszek

Podotýká ale, že během tří až čtyř let budou pozemky vhodné pro rodinnou zástavbu vyčerpány. „Odhadem víme, že se obec může rozrůst ještě o zhruba 200 rodinných domů. To bude asi limit z hlediska inženýrských sítí, včetně třeba návaznosti na školu a další infrastrukturu. Pak už by to nebylo žádoucí,“ říká starosta.

Plánů je hodně

Nehledě na současnou pandemii a „zataženou brzdu“ co se týká společenského a kulturního života, pokračují v Těrlicku přípravách projektů jako je revitalizace historické část centra obce a vybudování nové relaxační zóny v parčíku naproti Jaškovské krčmě (mimochodem nejstarší budově v okrese). Před pár lety si tento hostinec připomněl 750 let existence – pozn. aut.). Těrlicko leží na křižovatce cest z Havířova směrem na Třanovice nebo Český Těšín, případně Karviné. Pár kilometrů je to k Žermanické přehradě, která už je ale v sousedním okrese.

Těrlicko, přehrada ze strany od KostelceZdroj: Deník/Tomáš Januszek

Lidé: obchody máme v Havířově

Když se zeptáte lidí v ulicích, proč právě Těrlicko, dozvíte se například… „Před pěti lety jsem se sem přivdala. Strašně jsme sem nechtěla, ale teď jsem tu moc spokojená. Nic nám tu nechybí,“ říká mi v centru u kina Svoboda mladá maminka Lenka. Drobnou výhradu by ale měla: „Není tu pořádné hřiště pro děti. Park u sportovní haly je takový strohý,“ postěžovala si.

Život v Těrlicku si pochvaluje také lékárnice stejného jména. „Pravda, už tu třeba není tolik obchodů, jako bývalo, ale jinak jsem tu spokojená. Co potřebujeme, koupíme přes kopec v Havířově,“ říká.

A stejný názor na to, že v obci není jediný supermarket značek známých z jiných měst, má i maminka tříleté Sofinky. „Supermarkety by to tady zkazily. Ty máme v Havířově. A když něco nutně potřebujete, tak to koupíte i v Těrlicku, ale starší spoluobčany lákají ty akce a slevy,“ usmívá se.

Těrlicko, Larischův letohrádek na Kostelci, hladová zeď.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek



Pod centrem obce má vést tunel

Podle dlouhodobých plánů Ředitelství silnic a dálnic by obcí v budoucnu měla procházet silnice, jež bude navazovat na obchvat Havířova a povede k dálnici u Třanovic. Podle starosty Martina Poláška je to jasná věc, obec s tím počítá a má to v územním plánu.

„Jestli se to stavět bude, nebo nebude, nevíme. Víceméně je nám to jedno. Majitelé pozemků po trase té silnice budou rádi, ať už se to postaví, protože je takto blokována velká spousta pozemků. Staré jim nikdo nevykoupí, musí z toho platit daň a přitom je nemohou užívat. Kromě několika jedinců s tím tady nikdo problém nemá,“ říká starosta.

Ačkoli koronavirus paralyzoval mnoho oblastí života lidí ve městech i malých obcích, doslova pod rouškou (či chcete-li respirátorem) to žije. „Pracujeme na projektech, které připravujeme anebo máme rozjeté a letos s některými i začneme,“ říká starosta Těrlicka Martin Polášek. Letos má obec v plánu investice za desítky milionů korun. Celý rozhovor se starostou Těrlicka ČTĚTE ZDE.



Těrlicko, starosta Martin Polášek.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Podle aktuálních plánů má silnice vést od Životic z části Osinky podél vysokého napětí. Mostem překročí silnici od Bludovického kopce a ponoří se do země pod hřbitovem, povede pod centrem obce a na povrch se dostane na Zeleném městě, kde je zástavba minimální. „Tunel má být dlouhý 500 metrů. Stavba silnice má pro Těrlicko zanedbatelný vliv, nelikviduje to žádné komunikace v obci,“ dodává starosta.

Bude na Kostelci rozhledna?

Radikální změna a možná i nová atrakce, se chystá v části Kostelec poblíž kostela. Kousek od parkoviště dnes stojí zchátralý objekt a vedle Dům PZKO. Ruinu postavenou v 80. letech v akci Z, kde dlouhé roky fungovala restaurace a prodejna potravin, obec koupila a už začala s její likvidací.

„Nyní diskutujeme, jak prostor získaný po demolici, využít. Uvažujeme tam postavit nějaký malý parčík, hřiště, předběžné jsme se bavili o tom, postavit tam rozhlednu. Je to druhé nejvyšší místo okresu a je odtud krásný rozhled do širokého okolí. Mohla by to být pěkná turistická atrakce. Ale zatím je vše ve stádiu úvah,“ říká starosta Martin Polášek. O budoucnosti tohoto místa se bude diskutovat také v rámci osadního výboru.

Prozradil také, že rozhledna mohla stát u sochařského parku pod Babí horou, což je nejvyšší bod okresu, který má 423 metrů. „Jenže tam jsme se nebyli schopni s vlastníky pozemků a nebyl byl by k té rozhledně přístup,“ dodal starosta.

ROZHOVOR

Všichni už se těšíme na návrat do školy,

uvádí ředitel Základní školy v Těrlicku Vladimír Balajka

Těrlicko, ředitel základní školy, Vladimír Balajka.Zdroj: Deník/Tomáš JanuszekDoba koronavirová a s ní nucená distanční výuka už trvá dlouho. „I při distanční výuce jsou prý ale žáci schopni se mnohému naučit, i když motivovat je k aktivnímu přístupu je čím dál složitější,“ tvrdí ředitel Základní školy v Těrlicku Vladimír Balajka.

Jak škola zvládá současnou situaci, kdy jsou aktuálně všichni žáci na distanční výuce? Jak učitelé zvládají on line výuku v prvních a druhých ročnících? Jde takto vůbec děti něco naučit?

V těrlické základní škole zvládají žáci distanční výuku bez větších problémů, prakticky všichni se zapojili. On-line vyučujeme prostřednictvím platformy Google Classroom a probírané učivo doplňujeme zadáváním úkolů.

Co konkrétně v této situaci nejvíc trápí učitele, a jak vše zvládají děti a jejich rodiče?

To, že distanční výuka probíhá už velmi dlouho. Pro žáky, učitele i rodiče je tato forma výuky náročnější.

Ve kterých ročnících je distanční výuka nejsložitější, podle vašich současných zkušeností? Využívají školáci konzultačních hodin?

Důležitá je spolupráce zejména s rodiči žáků 1. a 2. ročníků, kteří potřebují jejich pomoc. Udržet pozornost celou vyučovací hodinu je pro děti složité, proto se učitelé snaží on-line výuku zpestřit různými aktivitami. Současně vytvářejí výuková videa, která usnadňují rodičům práci s dětmi. Na druhém stupni žáci většinou zvládají pracovat samostatně.

Prezenční výuka je efektivnější, ale i při distanční výuce jsou žáci schopni se mnohému naučit, i když motivovat je k aktivnímu přístupu je čím dál složitější. Vyučující nabízejí i možnost konzultačních hodin, které žáci využívají.

Dětem chybí spolužáci, udržet jejich pozornost během on-line výuky je čím dál těžší. Na návrat do školy se všichni těší.

Těrlicko v datech

První písemná zmínka: 1229

Počet obyvatel: 4600



Významné osobnosti:

Józef Mrózek (1882 – 1962), protestantský myslitel

Karol Kotula (1884 – 1968), evangelický teolog

Alfréd Bolek (1909–1993), profesor na ČVUT

Ewelina Krygiel (1911 – 1988), učitelka, evangelická diakonka



Zajímavosti:

V zápisech o obci se vyskytuje množství modifikací původního názvu Těrlicka: Cierlitzko (1229), Czerliczcho (1250), Sierliczko (1268), Tczirla (1430), Czirlaw (1440), Czerlitzko (1447), Čerličko (1473), Tierlitzko (1523), Czerlisko (1652), Czerlitzko (1679), Tierliczko (1736) či Trlíčko (1921).

Tip na výlet



Vodní nádrž Těrlicko

Těrlicko, rekreační střediska u přehradyZdroj: Deník/Tomáš JanuszekPřehrada na řece Stonávce v blízkosti Beskyd

Známá přehrada byla vybudovaná v letech 1955 až 1964 za účelem zásobování dolů a Třineckých železáren provozní vodou. Ochraňuje místní lidi před povodněmi, ale také slouží především k rekreaci. Při její výstavbě bylo potopeno celkem 141 budov včetně kostela. Přítok i odtok je na řece Stonávce a plocha má 2,66 km².