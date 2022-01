Bizarní situace: hrozí v Polsku nezletilým cyklistům z Česka pokuta?

To je případ například ostravské CGB laboratoře, kde mají kapacitu testovacího místa stanovenou na pěti stech odběrech denně. „Jedním kliknutím myši v rezervačním systému ji však dokážeme z minuty na minutu navýšit až o dalších 200 testů denně, personál k tomu máme,“ řekl Deníku obchodní ředitel CGB laboratoře Petr Srnec s tím, že tato kapacita nyní bohatě dostačuje.

„Nejvíce testů jsme prováděli loni na podzim na přelomu října a listopadu, kdy to bylo kolem 700 odběrů denně,“ popsal Srnec jediné období, kdy bylo třeba kapacitu odběrového místa pro PCR testy navýšit.

Zmíněná laboratoř navíc na základě poptávky z okolí rozšiřuje pole své působnosti. Až dosud museli obyvatelé Hlučína a okolních obcí jezdit na PCR testy do Ostravy, kam to měli nejblíže, případně na jiná místa napříč okresem. To se od pondělí 17. ledna změní, protože v Hlučíně v Hornické ulici začne pod taktovkou CGB laboratoře fungovat nové odběrové centrum.

V nové laboratoři bude provoz pouze ve všední dny. Možnosti objednání se na PCR testování jsou však různé a liší se nejen v otevírací době. Například Fakultní nemocnice Ostrava nabízí pro všechny objednané termín na následující den, zato v Městské nemocnici Ostrava záleží, kdo se chce nechat otestovat.

Zatímco indikovaní pacienti s žádankou od praktického lékaře či hygienické stanice (test hradí pojišťovna) a samoplátci (za 800 korun) se nyní mohou dostavit prakticky obratem v den rezervace, na preventivní odběr zdarma si v MNO počkáte hned několik dní (ve středu systém nabízel nejbližší termín v pondělí, pozn. red.). Podmínkou, pro jiné naopak výhodou, v městské nemocnici je dostavit se na testovací místo v automobilu, drive-in testovací místo totiž není určeno pro pěší.

Většina testovacích míst vyžaduje předchozí objednání přes rezervační formulář (většinou přes portál Reservatic) nebo telefonicky, před obchodním centrem Futurum v Ostravě se však testuje i bez předchozího objednání. Klienti s rezervací však mají přednost, byť v minulosti to ne vždy platilo i v praxi.

K TÉMATU

PCR testování v kraji: kde a jak rychle?

Vybrané testovací zařízení, volná místa, termín

Okres Ostrava:

- Fakultní nemocnice Ostrava: ANO, další den

- CGB laboratoř Ostrava: ANO, ještě dnes (*neděle zavřeno)

- Městská nemocnice Ostrava: ANO, ještě dnes (*víkend zavřeno)

- SPADIA LAB: ANO, další den (*neděle zavřeno)

- Odběrové místo Electrolyte (před OC Futurum): ANO, ještě dnes

Okres Bruntál:

- Nemocnice Sdružené zdravotnické zařízení SZZ Krnov: ANO, další den

Okres Opava:

- Slezská nemocnice: ANO, další den

- MUDr. Lenka Jantošíková (Opava Breda, Opava Globus, Kravaře před aquaparkem): ANO, další den

- CGB laboratoř Hlučín: ANO, ještě dnes (od 17.1.)

Okres Karviná:

- Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj: ANO, další den

- Nemocnice s poliklinikou Havířov: ANO, další den

Okres Nový Jičín:

- Nemocnice AGEL Nový Jičín: ANO, za několik dní

- Bílovecká nemocnice: ANO, další den



Zdroj: zpravodajové Deníku