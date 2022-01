V pátek 17. dubna 1998 byl chladnokrevně popraven sedmadvacetiletý vedoucí referátu cizinecké policie René Vitásek. Otec dvou dětí se osudného dne dopoledne vracel z Ostravy z porady. Jel do Háje ve Slezsku.

Cestou si u Dobroslavic všiml odstaveného podezřelého vozidla. Domníval se, že jde o pytláky. Jako člen mysliveckého sdružení věděl, že zde často dochází k nelegálnímu lovu. Rozhodl se osádku automobilu zkontrolovat. To se mu nakonec stalo osudným.

Netušil, že narazil na tři zabijáky, kteří se živili přepadáváním pošt. K vniknutí do jedné z nich se právě chystali. Vyzval je, aby ho následovali na služebnu. Muži souhlasili. Jeden z nich nasedl k René Vitáskovi do služebního vozu, druzí dva jeli na policejní oddělení před nimi ve svém autě. Z něj se cestou začalo kouřit a zastavilo.

Střelba do zad

Pak vystoupil šéf gangu se samopalem v ruce a začal střílel do silnice před auto René Vitáska, jenž nebyl ozbrojený. Donutil ho vystoupit. Poté jej odvedl k příkopu, kde musel pokleknout. Vzápětí policistu zcela chladnokrevně popravil několika ranami do zad. „Za celou svoji kariéru jsem se nesetkal s tak odporně provedenou vraždou, " uvedl již dříve moravskoslezský kriminalista Jiří Pščolka, který řešil nejzávažnější případy.

Policisté po vrazích začali pátrat. Dva z nich po několika týdnech dopadli, třetího našli mrtvého. Kumpáni se jej zbavili v obavách, že je prozradí. Zakopali ho na Slovensku.

Muž, který policistu popravil – Kamil Barčiš z Ludgeřovic – dostal pětadvacet let žaláře. V současné době je stále ve vězení, z něhož by mohl být propuštěn příští rok. Druhý z pachatelů je už na svobodě. Původně mu krajský soud vyměřil dvacet let, odvolací Vrchní soud v Olomouci mu ale trest snížil na třináct a půl roku.

Střelba na havířovského strážníka byla osudná

Při výkonu služby se v devadesátých letech střílelo i na městské strážníky. Jeden z nich – Martin Pekara z Havířova – na následky zranění souvisejících se střelbou později zemřel. U havířovské městské policie byl úplný nováček. V úterý 12. prosinci 1995 nastoupil na jednu ze svých prvních služeb. S kolegy pronásledoval muže, který přepadl prodejnu v centru města. Nikdo netušil, že pachatel je ozbrojený. Martina Pekaru zasáhly dvě kulky. Přežil, ale ochrnul, přidaly se i další navazující zdravotní problémy. I přes veškerou snahu lékařů o dva roky později zemřel.