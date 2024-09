Aktualizujeme

"Právě byly překročeny limity pro ochranu Bohumína. Do města se dostává voda. Připravte se na vypnutí elektrického proudu. Prosíme, pokud to není nutné, neopouštějte domovy, nikam nevyjíždějte. V případě nutnosti evakuace spolupracujte se záchrannými složkami, volejte krizovou linku 731 531 731," informovalo město Bohumín na sociálních sítích v neděli 15. září před desátou hodinou dopoledne.

V Bohumíně byla už ráno na Odře desetiletá voda, Vrbická stružka se protrhla a vlévá se do Vrbického jezera. Odra je na třetím stupni SPA a v částečně evakuovaném Pudlově zaplavuje domy. Město je navíc bez internetu, poskytovatel musel kvůli přívalům vody odstavit technologickou místnost v Bohumíně.

Dálnice D1 v Bohumíně na Karvinsku je kvůli zaplavení zavřená. Podle policie je uzávěra v obou směrech. Není jasné, jak dlouho omezení potrvá. Dálnice je neprůjezdná mezi exity Bohumín a Vrbice.

S následky dešťů se musí vypořádat také v Karviné. "Proud vody řeky Olše je nebezpečný a život ohrožující. Nepodceňujte situaci a nehazardujte se svým zdravím! Dbejte na svou bezpečnost. Zvednutá hladina řeky Olše aktuálně přitahuje fotit a natáčet, ale raději se vyhýbejte rizikovým místům. Nepřidělávejte tak práci složkám Integrovaného záchranného systému, které mají plné ruce práce," upozorňuje město Karviná v nedělí na svých sociálních sítích.

"Upozorňujeme, že Most Sokolovských hrdinů v Darkově je vzhledem k rozvodněné řece Olši uzavřen. Cyklostezky podél řeky Olše jsou uzavřené, vstup do parku Boženy Němcové, lesoparku Dubina a dalších ve městě je zakázán, nepodceňujte situaci," uvedla Karviná dále.

Havířov, Rudná stále neprůjezdná

V Havířově i v neděli stále platí uzavření Rudné ulice jak směrem do Ostravy, tak do Havířova z důvodu extrémních dešťových srážek. Průjezdná je již ulice Dlouhá třída, autobusová zastávka U Jitřenky je obsluhována. Problémy s průjezdností však nadále trvají v Mezidolí a U pošty, linka autobusu číslo 10 nejezdí. Členové krizového štábu jsou neustále v terénu a situaci v Havířově a okolí kontinuálně monitorují a žádají občany, aby se chovali zodpovědně a nepřemísťovali přechodná dopravní značení.

Nadále platí omezení pohybu v městských parcích a lesoparcích, jako je Stromovka či lesopark u Merkuru. Půda je podmáčená a hrozí pády stromů. To platí i v případě vodních toků jako je například havířovská Lučina. Nevstupujte do vodních toků ani jejich blízkosti.

Český Těšín: evakuace obyvatel skončila

V Českém Těšíně došlo k evakuaci obyvatel, město dokonce muselo přidávat evakuační místa. Po 11. hodině dopoledne se stav zlepšil a město evakuaci odvolalo. "Dobrá zpráva! S ohledem na pokles hladiny Olše odvolal starosta města Karel Kula evakuaci obyvatel z centra města a z ulice Na Olšinách. Lidé se už mohou z evakuačních center vrátit do svých domovů, ale pozor! Měli by dbát zvýšené opatrnosti a nevstupovat do blízkosti vodních toků. Terén je podmáčený a hrozí sesuvy půdy a pády stromů. Prosíme, dbejte na dodržování bezpečnosti. Nadále zůstávají uzavřeny mosty přes řeku i sportovní lávka," uvedl Český Těšín v neděli po 11. hodině na sociálních sítích.

"Z hlediska srážek má Moravskoslezský kraj to nejhorší za sebou. Přesto je vody stále moc. Například na Ostravici ke kulminaci dojde už před dnešním polednem, pak začne voda klesat. Stále se ovšem musí počítat s kritickou situací například v Děhylově nebo v Bohumíně, kde budou řeky kulminovat až ve druhé polovině dne nebo v noci na zítřek,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica s tím, že od nedělního rána v kraji zasahají dva vojenské vrtulníky