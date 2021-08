/VIDEO, FOTOGALERIE/ Jednatřicetiletý učitel hudby z Birminghamu Timothy Patrick Murphy je pro děti na letním doučovacím kempu, který probíhá v Karviné na Lodičkách, jakousi odměnou a motivací zároveň. Jako dobrovolník z organizace Karviná Sustainably přijal pozvání na tento kemp a stráví s dětmi celý týden. Se svou českou ženou a dcerou žije v Karviné teprve krátce, jinak pracuje s mládeží v Ostravě-Výškovicích.

Děti na Lodičkách se doučují o prázdninách rády. Zpívá jim k tomu Angličan. | Video: Deník/Tomáš Januszek

„One, two, three, four… hu! Jaké zvíře jsi?“ „Lion. Ok. Great.“ Na první pohled poněkud zvláštní komunikace. Důležité ale je, že při hře všichni lektorovi Timothymu rozumí. Ten hraje na kytaru a zpívá a asi desítka dětí, z nichž nejstaršímu je devět let, vytvořilo kruh a hrají hru. Něco na způsob Cukr káva limonáda, čaj, rum, bum. A všichni se dobře baví, malí školáci si navíc procvičují angličtinu. On zase češtinu.