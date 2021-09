Mezi prvními, kdo zábavní plochu otestují, budou děti z nedaleké školy a školky. „Určitě se tam zajdeme brzy podívat. Hlavně se staršími dětmi, které už jsou zvědavé a chtějí si hřiště vyzkoušet,“ potvrdila vedoucí učitelka z Mateřské školy Tovární Eva Kohutiaková. Hřiště je volně přístupné i veřejnosti a přímo vybízí k zastavení rodin s ratolestmi na procházce. Pokud by se u místních uchytil, není vyloučeno, že se objeví i v dalších částech Bohumína. „Pro instalaci je nutný kvalitní povrch. Na Tovární jsme loni nechali nově vyasfaltovat hřiště, takže značení proběhlo bez problémů,“ uvedla Irena Šlachtová z odboru školství, kultury a sportu bohumínské radnice.

Po dětském hřišti v ulici Tovární se plazí housenka dlouhá jako sama abeceda, labyrint vybízí k přemýšlení a trojrozměrné značky zase k pohybu. Nově rozmístěné obrazce oděly šedou plochu na bohumínském sídlišti do barev a nabízí tamní drobotině atraktivní formu zábavy. Dekorativní značení vytvořila na zakázku města specializovaná firma, a to na menším ze dvou sousedících hřišť. Čtyři typy prvků umožní dětem dostat ze sebe přebytečnou energii, ale také se něco naučit.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.