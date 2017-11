Děti „utíkají“ za lepším vzduchem

Ať už k moři či do hor, ze znečištěného prostředí na Karvinsku ročně „utíkají“ tisíce dětí.

Ozdravný pobyt. Dýchací cesty posiluje hra na flétnu. Ilustrační snímek. Foto: Deník/Jiří Kopáč

V rámci nejrůznějších ozdravných pobytů či škol a školek v přírodě je za lepším vzduchem vysílají spolu se zdravotními pojišťovnami města a obce, které se tak snaží zvýšit odolnost dětí vůči respiračním chorobám. A jak samy radnice potvrzují, zájem ze strany rodičů je každým rokem vyšší.

„Pro malé alergiky, astmatiky a děti s dalšími diagnózami jsme letos v zimě opět rezervovali termíny ve dvou sanatoriích, a to v Metylovicích v Beskydech a ve Zlatých Horách v Jeseníkách. Za dobu, co město léčebné pobyty pořádá, vyjelo do sanatorií přes tři sta nemocných dětí.

V posledních letech si potřebné náklady dělí radnice se zdravotní pojišťovnou, která hradí pobyt, a město pak hromadnou přepravu,“ vysvětluje mluvčí bohumínské radnice Lucie Balcarová.

Již pravidelně organizují ozdravné pobyty pro děti také v Českém Těšíně, Orlové a v Karviné, kde o ně podle mluvčí Šárky Swiderové projeví každoročně zájem stovky rodičů. „Zájem ze strany rodičů je opravdu velký. Každým rokem se pobytů účastní v průměru 500 dětí, letos jich bylo dokonce přes šest set,“ přibližuje zájem veřejnosti mluvčí karvinské radnice.

Školáky a předškoláky však na podobné pobyty vysílají také okolní obce, kdy například ve Stonavě vyrážejí vždy v létě za lepším vzduchem k moři desítky školáků.

Řada radnic navíc s ohledem na přetrvávající znečištění ovzduší na Karvinsku ročně tyto prostředky na pobyty navyšuje. V Rychvaldě tak díky vyšší podpoře města mohlo do přírody vyjet nejvíce dětí od roku 2013.

„Při ozdravném pobytu vyrážejí žáci s příspěvkem města za čerstvým vzduchem především do Beskyd a Jeseníků. Jejich počet přitom každým rokem roste a v minulém školním roce, kdy byla poskytnuta finanční podpora ve větším rozsahu, vyjelo do přírody nejvíce dětí prvního ale i druhého stupně od roku 2013,“ vysvětluje Soňa Sosnová z rychvaldské základní školy.

Kromě obcí a měst využívají smogem nejvíce postižené školy v regionu na pobyty také nejrůznější dotace ze strany kraje, ministerstva životního prostředí či okolních soukromých firem. V Havířově tak v minulých letech mohlo s více než 1,5 milionovým příspěvkem Státního fondu životního prostředí vyrazit za lepším vzduchem necelých dva a půl tisíce dětí.

Vedle zdraví i osvěta

Zajímavostí je, že vedle snahy zvýšit odolnost dětí vůči respiračním chorobám se řada pobytů ve snaze do budoucna zlepšit situaci ovzduší na Karvinsku zaměřuje i na ekologickou prevenci.

Například v Dětmarovicích, kde na ozdravný pobyt letos na jaře vyrazily téměř všichni žáci prvního stupně, se škola v přírodě nesla právě v duchu ekologie a životního prostředí.

„Pobyt trávily děti s dráčkem Ekologáčkem a ekohousenkou Boženkou, kdy se dozvěděly mnohé o ekologii, přírodě i jak zachovat čisté životní prostředí a ovzduší, které právě v našem okrese chybí,“ informovala učitelka dětmarovické základní školy Pavla Zelenková.