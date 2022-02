Devadesátky v Severomoravském kraji: Zabijákům se stala osudnou vražda v Apollu

/SERIÁL DENÍKU/ Pravou rukou jsem vytáhl brazilskou dýku a šel k němu. Neměl šanci na únik. Levou rukou jsem ho uchopil za ústa, aby nekřičel. Krátký švihem jsem ho bodl do břicha, někam nad pupek. Vím, že rána do břicha je účinná, oběť ochromí. Těmito slovy a s kamenným výrazem v obličeji popisoval masový vrah Oto Biederman (48 let) svou poslední pátou vraždu, která se odehrála počátkem roku 1996 v tehdejším Severomoravském kraji.

Vražda se v lednu 1996 odehrála v hotelu Apollo ve Valašském Meziříčí. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

K chladnokrevnému zločinu, o kterém Biederman hovořil jako o „sundávačce“, došlo ve středu 17. ledna 1996 v hotelu Apollo ve Valašském Meziříčí. Obětí byl obchodník s plechem Tomáš Bleier, kterého Biederman vylákal do pokoje č. 318. Bezprostředně po bodnutí mu Biederman pošeptal do ucha: „Pozdravuje tě Litvínov,“ což byl vzkaz od objednavatele vraždy, který měl s podnikatelem nevyřízené účty. Na vraždě se podílel i Biedermanův komplic, jenž obchodníkovi zasadil ránu nožem do krku. Tělo zastlali do postele, pokoj zamkli a v zámku zlomili klíč. Narazili na nejlepší Vše na téma Devadesátky v MS kraji najdete zde K Biedermanově smůle se případu chopili kriminalisté z ostravského oddělení vražd, do jejichž kompetence tehdy spadaly i zločiny na Vsetínsku. V rámci objasňování nejzávažnějších činů patřili severomoravští kriminalisté k nejlepším. Traduje se, že po objasnění této jedné z nejděsivějších vražedných sérií v České republice se nájemní zabijáci začali tomuto kraji vyhýbat jako čert kříži. A pokud zde přece jen něco provedli, spravedlnost je dříve či později dostihla. 90. léta v Ostravě: Romové jako možný cíl? Nemocnicí otřásl tragický výbuch Ale zpět k Biedermanovi. Policisté během několika dnů měli jasno. Po náročném pátrání, které je přivedlo až do Čech, zadrželi nejen Biedermana, ale i jeho kumpány, kteří tvořili takzvaný kolínský gang. Svou brutalitou a bezcitností předčili i orlické vrahy. Hlavní aktéry ze středních Čech dopravil do výslechové místnosti v Ostravě za asistence zásahové jednotky vrtulník. Kriminalisté gangu prokázali pět vražd, které se staly od června 1993 do ledna 1996. U všech byl hlavní postavou Biederman. Bez slitování Nejprve ubodali vrátného v pražském obchodním domě, odkud si odnesli více než tři miliony korun. Později Biederman zastřelil muže, o němž se kolínská skupina domnívala, že má v domácím trezoru milionovou hotovost. V kovovém sejfu nakonec nic nenašli. Třetí obětí se stal čerpadlář z benzinové stanice, který jim dobrovolně vydal peněženku i s tržbou. Přestože nekladl odpor, Biederman ho střelil dvakrát do hlavy. Poté s kumpánem odjeli do erotického klubu. Sudy z Orlíku vytáhli báňští záchranáři z Ostravy. Takto vzpomínají na nález těl Čtvrtým v pořadí byl dřívější Biedermanův známý, s nímž provedl jeden z předchozích zločinů. Nic netušící muž přijal Biedermanovo pozvání k němu domů. „Aniž by stačil něco říct, či nějak zareagovat, velice rychle jsem do něj vypálil celkem šest ran. Všemi jsem ho trefil, jsem dobrý střelec,“ vypověděl po svém zadržení. Pátá vražda se odehrála ve výše zmíněném hotelu Apollo ve Valašském Meziříčí. Případem se zabýval Krajský soud v Ostravě, před kterým stanulo deset lidí. Rozsudek padl v pátek 12. ledna 1998. Biederman dostal doživotí, hlavním komplicům senát vyměřil 25 let žaláře. Chce na svobodu Biederman v současné době pobývá ve Věznici Rýnovice v Jablonci nad Nisou. Před několika měsíci požádal o podmíněné propuštění na svobodu. Před senátem, který má případ na stole, již proběhlo několik jednání, naposledy během letošních prázdnin, kdy bylo odročeno na neurčito. Krvavé devadesátky: šachová partie s ostravským teroristou Důvodem je vyhotovení znaleckého posudku, který má vypracovat jeden z našich nejznámějších klinických psychologů. Již dříve Biedermana zkoumal soudní znalec psychiatr. K TÉMATU Jaký byl Oto Biederman

V dětství, které strávil na Kolínsku, s ním nebyly žádné problémy, základní školu zvládl s průměrným prospěchem. Nastoupil na odborné zemědělské učiliště, obor biochemik se zaměřením na lihovarnictví a vinařství. Jak sám řekl, učení ho bavilo, pak ale začal mít potíže. Podle jeho slov problémy vyplynuly z něj samotného i okolí. Po dvou letech školu přerušil a nastoupil do lihovaru v Kolíně. Na doporučení zaměstnavatele se na školu vrátil a dokončil ji s vyznamenáním. Následně pracoval dva roky v kolínském lihovaru, odkud ale kvůli dalším problémům odešel. Poté postupně působil u několika bezpečnostních agentur. V roce 1995 ze zaměstnání odešel a oficiálně již nikde nepracoval.

