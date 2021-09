Díky projektu Pomáhej pohybem získají hendikepovaní v Bohumíně tři trenažéry

Speciální trenažéry k procvičování pohyblivosti a dalších dovedností získají lidé s mentálním postižením v Bohumíně. Město se zapojilo do projektu Pomáhej pohybem, díky němuž obdrží osmdesátitisícovou dotaci na nákup cvičebních sestav do zahrady svého Centra sociálních služeb. Hendikepovaným by měly sloužit ještě letos na podzim.

Díky projektu Pomáhej pohybem získají hendikepovaní tři trenažéry. | Foto: Pavel Čempěl

„Chtěli jsme umožnit klientům našeho centra, což jsou převážně osoby s mentálním a kombinovaným postižením, aby měli aktivnější vyžití venku na zahradě. Díky projektu Pomáhej pohybem získáme příspěvek na nákup tří trenažerů. Slouží k procvičování pohyblivosti a koordinaci pohybů, dále ke stimulaci orientace, poznávacích a vyjadřovacích dovedností a paměti. Všechny tyto cvičební prvky jsou uzpůsobeny potřebám hendikepovaných a jsou bezpečné,“ popsal vedoucí sociálního odboru bohumínské radnice Daniel Ucháč s tím, že trenažéry budou využívat převážně klienti denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen. K velké pergole na zahradě, kde tráví během sezóny část dne, jim tak přibude další možnost vyžití, tentokrát aktivnějšího charakteru. Bídná koncovka a strašidelný poločas. Bohumín doma padl Přečíst článek › Cvičební sestavy získá město poté, co se v mobilní aplikaci EPP projektu Pomáhej pohybem nasbírá od jejich uživatelů dostatečný počet bodů. Aplikace zaznamenává pohyb, jako je chůze, běh, jízda na kole či trénink na běžícím pásu, a kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body. Ty lze věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí u konkrétního projektu určitý počet bodů, Nadace ČEZ jej podpoří dopředu stanovenou částkou. „U nás tato částka představuje osmdesát tisíc korun. Celkový rozpočet je sto šedesát tisíc korun včetně instalace trenažérů, finance doplatíme z našeho rozpočtu. Věříme, že nám nejen obyvatelé našeho města pomohou a prostřednictvím svých aktivit zaznamenávaných do aplikace podpoří Centrum sociálních služeb Bohumín, aby měli jeho klienti cvičební sestavy co nejdříve,“ doplnil Ucháč. Aplikaci, kterou Nadace ČEZ spustila už v roce 2015, si může stáhnout kdokoliv, kdo používá chytrý telefon. Díky projektu Pomáhej pohybem získají hendikepovaní tři trenažéry.Zdroj: Pavel Čempěl Centrum sociálních služeb Bohumín poskytuje hendikepovaným dva typy ambulantních služeb. Denní stacionář Domovinka pečuje během všedních dnů klienty, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby. Terapeutické dílny se zase zaměřují na osoby s mentálním a kombinovaným postižením, pro něž vytváří aktivizační programy s cílem zvýšit jejich pracovní a sociálních dovednosti tak, aby měli šanci vést co nejvíce samostatný život. Obou typů služeb využívá zhruba čtyřicítka lidí. „Zázemí mají v hlavní budově centra v Masarykově ulici, která prošla v letech 2018 a 2019 rozsáhlou rekonstrukcí za 36 milionů korun. Městu se na proměnu bývalé školy v moderní bezbariérové zázemí podařilo získat dotaci 27 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu. Ze stejného dotačního programu jsme loni obdrželi příslib dalších deseti milionů korun na přestavbu opuštěné zchátralé vilky v centru města, kde do příštího roku vzniknou bezbariérové byty pro osm hendikepovaných,“ informoval místostarosta Bohumína Igor Bruzl.



