Divadlu K.V.A.S. se s touto hrou opět podařilo sáhnout do čerstvých a progresivních vod českého divadla. Autorem hry je Tomáš Kovanda, mj. také tvůrce učebnice hry na klávesové nástroje, sbírky pohádek, několika divadelních inscenací a dalších literárních, hudebních a dramatických počinů. Za hru Projekt N.A.Ď.E.Ž.D.A. získal v roce 2015 3. místo v soutěži o Cenu Evalda Schorma.

"Je možné s někým strávit delší dobu a mít ho přitom stále rád? Je možné být s někým zavřený déle v jedné místnosti a nemít chuť ho po čase zabít? Je možné zachovat si vlastní hodnoty, zdravý rozum, loajálnost vůči své zemi i miliony kilometrů daleko ? A je vlastně vůbec možné letět na Mars a nezbláznit se? Skupinu sovětských vědců to napadlo zjistit…," dočtou se dále fanoušci karvinských ochotníků ke hře na jejich webu.

