První fáze prací začíná nyní - v polovině dubna, tedy ještě za divadelního provozu. Zcela mimo provoz pak bude objekt divadla od 1. července 2024 a omezení se dotkne také pobočky městské knihovny, která v jednom křídle budovy sídlí. Zázemí divadla se během rekonstrukce přesune do provozní budovy, aby bylo možné dokončit nutné opravy a změny do září roku 2025.

„V první fázi, do konce května, by měly být vyměněny prosklené části průčelí divadla, tedy řada vstupních dveří a rozměrných oken galerie v patře nad nimi,“ prozradila mluvčí divadla Iva Lupková.

Přestože budou herci České, Polské i loutkové scény Bajka hrát v náhradních prostorách, připravují nové premiéry pro nadcházející sezonu 2024/2025. Jejich představení bude možné zhlédnout například v třineckém Kulturním domě Trisia nebo v divadle Adama Mickiewicze v polském Těšíně.

Až do konce června zůstane provoz divadla nepřerušen. „Do konce června bychom měli stále hrát na jevišti, případně v náhradních prostorách v budově C. Během následné rozsáhlé revitalizace bude hlavní budova zcela uzavřena. Herecké, výrobní i administrativní provozy však budou fungovat dál. Sice v omezeném měřítku a v náhradních prostorách, ale o nová představení diváci nepřijdou ani v příští sezoně,“ uvedl ředitel Těšínského divadla Petr Kracik.

Revitalizaci budovy Těšínského divadla platí zřizovatel, tedy Moravskoslezský kraj. Podle náměstka hejtmana pro kulturu a památkovou péči Lukáše Curyla projde Těšínské divadlo opravdu velkou proměnou.

„Vznikne v něm divadelní a kulturní centrum, které lidem z Českého Těšína a jeho okolí nabídne kromě klasických divadelních představení také další možnosti. Bude to prostor pro neformální trávení času, také nabídne nejrůznější kulturní, kreativní a vzdělávací programy. Rekonstrukce čeká v podstatě celou budovu, která dostane nové zázemí, sál, ale i foyer. Velkým lákadlem bude určitě posezení na zelené střeše a hvězdárna. Aktuálně dobíhá výběrové řízení na zhotovitele prací,“ řekl Lukáš Curylo.

Z historie divadla

Vznik Těšínského divadla se datuje do srpna 1945, tehdy ovšem ještě nemělo vlastní scénu a představení se hrála v sále restaurace Na Střelnici (dnešní KaSS Střelnice). Na několik let našel herecký soubor zázemí v hotelu Slávie (dnes Piast) naproti vlakovému nádraží. V letech 1946-48 mělo divadlo i vlastní operetní soubor. Na konci sezony 1960-1961 se soubory přestěhovaly do tehdy nově postavené moderní budovy, jejímž autorem byl architekt Zdeněk Vávra (otec dnešního herce pražského divadla Sklep Davida Vávry).