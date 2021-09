Kvalitní jihomoravská vína, několik druhů burčáku a folklorní vystoupení nabídne letošní vinobraní v centru Bohumína. Víkendový program slibuje vyžití nejen pro dospělé, počítá se i se zábavou pro nejmladší generaci. Do Starého Bohumína přijede pouť.

Do Bohumína se vrací čas vinobraní a poutí. | Foto: Pavel Čempěl

Oslavy vína budou mít tradiční podobu spojenou s koštováním, jarmarkem a cimbálovou muzikou. Vypuknou v sobotu 11. září na centrálním náměstí T. G. Masaryka ve tři hodiny odpoledne. „Pořádáme už osmý ročník, jde o jednu z nejoblíbenějších akci babího léta. Loni o ni lidé kvůli koronaviru přišli, o to více se na ni teď těší. Díky příznivější situaci v souvislosti s pandemií jsme se v létě pustili do příprav a podařilo se nám nasmlouvat jak vinaře, tak i kulturní program. A mělo by vydržet i slunečné počasí,“ uvedl ředitel pořádající agentury K3 Bohumín Karel Balcar.