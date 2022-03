„K dispozici máme aktuálně malé byty. Pokud by bylo potřeba, řešíme také kapacity pro krátkodobé přespání na jednu noc,“ uvedla mluvčí bohumínské radnice Jana Končítková.

ČČK shromažďuje zdravotnický materiál

Ve spolupráci s místní pobočkou Českého červeného kříže (ČČK) mají zájemci nejen v Bohumíně možnost přinášet zdravotnický materiál (obvazy, náplasti, kompresivní obinadla, elastická obinadla, sterilní čtverce, cívkové náplasti, trojcípé šátky, termofólie, zaškrcovadla, dlahy, zdravotnické rukavice), které pak ČČK dopraví na Ukrajinu. Z tohoto materiálu se budou balit traumabalíčky a ty pak budeme posílat na Ukrajinu ukrajinskému Červenému kříži, který se tam stará o ošetřování raněných.

Jak Deníku řekl Oldřich Gbelec, ředitel Oblastního spolku Českého červeného kříže Karviná, zdravotnický materiál na pobočku ČČK v Čajkovského ulici v Mizerově přinášejí běžní lidé, ale také třeba praktičtí lékaři. „Z vybraných peněz, které lidé věnují formou finančního příspěvku, se pak koupí sanitní vozidla,“ dodal.

Všechny informace najdou zájemci na facebooku ČČK, kde je napsáno, co všechno přijímají. V Karviné se fary přijímají každý všední den od 7 do 17 hodin.

V Bohumíně je jedno sběrné místo v prostorách klubu seniorů v Okružní ul. 1069, otevřeno je každé úterý a čtvrtek od 13.30 hodin do 16.30 hodin. První sběr proběhne ve čtvrtek 3. března od půl druhé odpoledne. Druhým sběrným místem bude hasičská zbrojnice v Kopytově, také v úterky a čtvrtky ve stejný čas.

V Orlové stejná sbírka probíhá v Domě kultury města Orlové od pondělí do pátku od 15 do 17 hodin. „Současně Orlová svolala na pondělí 14. března mimořádné zasedání Zastupitelstva města Orlové, kde chce jednat o finanční pomoci Ukrajině,“ uvedla mluvčí města Nataša Cibulková.

Humanitární organizace ADRA materiální sbírku zatím neorganizuje. Na svých webových stránkách v sekci aktualita najdou zájemci informace, jak si počínat, když chtějí pomoci, finančně, dobrovolnicky, materiálně, nebo nabízejí možnost ubytování. Jak ale uvedla šéfka ADRA Havířov Hana Čadová, potřebnější je aktuálně finanční pomoc, nežli materiální.

Sběrné místo v Karviné od úterý

Také Karviná nabízí válečným uprchlíkům z Ukrajiny ubytování a v úterý 1. března otvírá sběrné místo pro shromažďování humanitární pomoci, a to v budově polikliniky na ulici Žižkově v městské části Mizerov. Jde především o neopotřebované lůžkoviny, spací pytle, karimatky, dále drogistické zboží a hygienické potřeby, apod.



Seznam potřebných věcí bude zveřejňován na internetových stránkách města (www.karvina.cz) a jeho sociálních sítích (Facebook „Karviná – oficiální stránka města“, Twitter #MMKarvina a Instagram @MMKarvina). Sběrné místo bude v den otevření, tj. v úterý 1. března v provozu od 13 do 17 hodin, v následující dny pak každý všední den od 8 do 17 hodin.

Pomoc v Českém Těšíně

Pomoci Ukrajině mohou také lidé v Českém Těšíně, kde obecně prospěšná společnost AOPS ve spolupráci s Ukrajinci i Rusy žijícími v Ostravě pořádá materiální sbírku pro pomoc Ukrajině. „Sběr potřebných věcí přijímáme v komunitním domě U Pernikářky, na adrese Úvoz 8, Český Těšín a to ve středu 2. března od 15 do 18 hodin,“ řekla Kateřina Krainová.

Sesbírané věci budou poté odvezeny na polsko-ukrajinskou hranici, zpět by měly cestovat ukrajinské ženy s dětmi. Krainová připomněla, aby lidé nenosili ovoce, zeleninu ani žádné potraviny, které se mohou kazit. Pokud jste schopni nabídnout i dočasný azyl ženám a dětem utíkajícím před válkou, prosím kontaktujte mne skrze email: krainova78@gmail.com.

Azyl pro uprchlíky

Z pohledu regionu je nyní klíčové postarat se o ukrajinské uprchlíky a zajistit Ukrajině humanitární pomoc. Z tohoto důvodu zasedal krizový štáb kraje, který řešil i jiné otázky.

Pro Moravskoslezský kraj od 1. března 2022 bude fungovat bezplatná informační linka pomoci uprchlíkům z Ukrajiny 800 720 210, a to denně od od 7 do 19 hodin.



Také na webových stránkách Moravskoslezského kraje vznikla sekce věnovaná pomoci Ukrajině, kde zájemci najdou potřebné kontakty a informace jak a kam účinně nasměrovat svou pomoc - VÍCE ZDE.



Hlavní kontaktní místo pro uprchlíky v Moravskoslezském kraji vznikne v Ostravě za spolupráce policie, hasičů a Českého červeného kříže. Sídlo bude mít v ulici Červeného kříže 4, blízko centra.



Krajská rada rovněž schválila 10 milionů korun na aktivity spojené s pomocí Ukrajině.