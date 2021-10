Ještě před zahájením voleb bylo jasné, že do nich kandiduje vůbec nejvíce žen v historii. Strany a hnutí do nich vyslaly 31,6% žen, což je nejvyšší podíl a jde o vůbec první volby do poslanecké sněmovny, kdy zastoupení žen na kandidátkách překročilo třicetiprocentní hranici. Jak bylo zmíněno, nakonec jich bylo zvoleno padesát. Mnohé z nich i díky kroužkování. V Moravskoslezském kraji jich tedy uspělo pět.

To sice rekord není, i tak je ale číslo vyšší než v minulém volebním období. Své mandáty obhajovaly tři dámy, a sice Pavla Golasowská, Andrea Babišová a Zuzana Ožanová. Všem třem se to podařilo.

Vítězství SPOLU? Ohromná radost

Třinecká zastupitelka Pavla Golasowská (KDU-ČSL) je spokojena nejen se skutečností, že jí voliči opět dali důvěru a poslali ji do sněmovny, ale také s tím, že se křesťanským demokratům povedlo v kraji získat další dvě křesla. Koalice SPOLU, na jejíž kandidátce figurovala, skončila v kraji druhá za hnutím ANO.

Vše na téma Volby 2021 v MS kraji najdete zde

„Samozřejmě vždy je lepší zvítězit, ale náš kraj je specifický, vítězství ANO se dalo očekávat. I za druhé místo jsme ale pochopitelně velmi rádi. Také za výsledek na celorepublikové úrovni mám ohromnou radost. Ne jen proto, že jsme porazili hnutí ANO, byť jen o kousek. Ale obávali jsme se, že ve sněmovně bude více malých stran, pak by byl asi problém sestavit koalici. Ovšem tím, že se tam dostaly jen čtyři subjekty, myslím si, že sestavení koalice bude mnohem jednodušší,“ řekla Deníku Pavla Golasowská.

Ve sněmovně by se chtěla dále věnovat sociálním záležitostem, prioritou pro ni budou také důchody. „Máme v souvislosti s nimi rozpracované nějaké záležitosti a chtěli bychom to dotáhnout do konce,“ dodává.

Obhajoba deseti mandátů je nečekaná

Zuzana Ožanová (ANO 2011) podle svých slov nepředpokládala, že se hnutí v Moravskoslezském kraji podaří obhájit zisk deseti mandátů, které obdrželo v roce 2017. „Zcela upřímně, jsem překvapená, já jsem to nečekala,“ sdělila své dojmy naší redakci starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. V poslanecké sněmovně je pro ni hlavní prioritou doprava a bezpečnost silničního provozu. „A poté věci, týkající se ústavně – právního výboru, tam hovoříme o zaměření práva pro obce a správního práva,“ doplňuje.

Ve sněmovně zůstává i Andrea Babišová

Další úspěšnou obhájkyní poslaneckého křesla za hnutí ANO v kraji je bohumínská zastupitelka Andrea Babišová. „Vzhledem ke své čtyřleté práci v rámci Moravskoslezského kraje jsem velice potěšena, že se mi podařilo mandát obhájit. Jsem ráda za to, že jsem v oblasti Karvinska, kde působím a žiji, měla velkou podporu napříč politickým spektrem mezi starosty našich obcí. A jsem tedy ráda i za ně, protože naše spolupráce tak bude pokračovat, máme toho před sebou ještě mnoho,“ svěřila se Deníku Andrea Babišová.

Ve sněmovně by se ráda dostala do zdravotního výboru. Pokračovat chce ve výboru sociálním, pro evropské záležitosti i v podvýboru pro vězeňství, v němž se dosud věnovala zdravotní politice a problematice zdravotnictví na vězeňské úrovni.

Michaela Šebelová: je to šok

Titul skokanky – ženy letošních sněmovních voleb pak míří do Kunčic pod Ondřejníkem, kde se zrodilo jedno velké překvapení. Tamní starostka Michaela Šebelová (STAN) se totiž ze čtrnáctého místa kandidátky Pirátů a Starostů díky podpoře voličů vyhoupla na první místo, když získala nejvíce preferenčních hlasů, celkem 6293. Hladce tak porazila nejen své kolegyně na předních postech, ale třeba i moravskoslezského lídra Pirátů a Starostů Lukáše Černohorského, který obdržel „jen“ 4845 hlasů a do sněmovny se navíc vůbec nedostal.

„Jsem ohromně překvapená, je to šok. Vůbec mě nenapadlo, že by se to mohlo stát. Kamarádi se mi smáli, ať jim potom nenadávám, až kvůli jejich kroužkům budu muset jezdit do Prahy, nadneseně řečeno. Tak jsem jim odvětila, že ne, že je to v klidu, to se stát nemůže, protože jsem až čtrnáctá. Takže jsem v pohodě jela na volební štáb a tam se mi přetočil svět,“ řekla s úsměvem Deníku nově zvolená poslankyně.

Zároveň se snaží přijít i na to, proč tolik voličů zaujala a proč jí dali svůj hlas. „Myslím, že je to kombinace toho, že jsem žena a zároveň i starostka,“ přemýšlí. Ve sněmovně by se ráda věnovala regionálnímu rozvoji a protože částečně pracuje i jako fyzioterapeutka, tak ji zajímá rovněž oblast zdravotnictví.

Výše zmíněnou čtveřici pak doplňuje ještě primářka popáleninového centra FN Ostrava, moravskoslezská zastupitelka a radní Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS).

SPD žádnou ženu nemá

V Moravskoslezském kraji uspěly ve sněmovních volbách a nad hranici pěti procent se dostaly čtyři strany či hnutí – ANO 2011, koalice SPOLU, koalice Pirátů a Starostů a SPD. Za hnutí ANO byly do sněmovny v kraji zvoleny Andrea Babišová a Zuzana Ožanová. Koalici SPOLU reprezentuje Pavla Golasowská (KDU-ČSL) a Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS). Michaela Šebelová pak figurovala na kandidátce Pirátů a Starostů, ona sama „kope“ za tým Starostů a nezávislých. SPD jako jediné naopak žádný ženský poslanecký mandát v kraji nezískalo.

Kolik poslankyň měl Moravskoslezský kraj v minulých letech?