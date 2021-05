V pátek kola shromážděná v areálu českotěšínské organizace Trianon do kontejneru pracovníci skupiny SMOLO, která je partnerem sbírky Kola pro Afriku. Během zhruba měsíc trvající sbírky se sešla stará jízdní kola značek Velamos, Eska, Favorit, BMX nebo Olpran. Nechyběla ani kola dětská.

Své starší bicykly věnovali dětem v Africe také Miroslav Sluštík a David Adámek. „Už se u nás v rodině nepoužívaly, koupili jsme novější. Jsou plně pojízdná, jen dofoukat duše. Je to dobrý nápad využít staré nepoužité věci a umožnit dětem v Africe jezdit do škol. Zvláště když vidíme, jaké to je pro naše děti mít zavřené školy a nebýt v kontaktu se spolužáky,“ říkají shodně mladí muži.

Ředitel organizace Trianon Viliam Šuňal, zažil tuto sbírku poprvé a byl prý velmi překvapen, když svá kola přiváželi lidé nejen z Těšína, ale také z okolí, z Louk, Chotěbuze a dalších obcí.

Radost pro dítko v Africe

„Někteří lidé říkali, že měli k tomu kolu citový vztah a už to leželo roky v garáži nebo ve sklepě, ale do šrotu prý by ho nedali. Už už se ho prý chystali zprovoznit, ale když se naskytla příležitost, tak a ho rozhodli věnovat na dobou věc, že třeba udělá radost nějakému dítku v Africe,“ vypráví Šuňal. „Neodmítli žádná kola, bereme i ta nefunkční,“ dodal. Podle něj je toto skvělá myšlenka a poděkovat by chtěl všem dárcům.

Od pondělí 10. do 21. května pořádá sbírku Charita Třinec. „Letos jsme se dohodli s městskou společností STARS, která má v Třinci oplocený areál. Kola lze odevzdat každý pracovní den mezi 10 a 12 hodinou, případně po domluvě na čísle 558 993 587. Pokud někdo nebude moci kolo sám dodat, náš dobrovolník nebo zaměstnanec pro něj může případně i přijít,“ uvedla ředitelka Charity Třinec Monika Byrtusová.

Loni obyvatelé Třince a okolních obcí odevzdali v rámci květnové sbírky 200 kol, které naplnily dva kontejnery. Do sbírky se zapojil i Magistrát města Třince, který daroval kola ze „ztrát a nálezu“, pro které se nikdo po několik let nepřihlásil.