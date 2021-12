Původně avizovaná čtveřice hudebních skupin postupujících do Velkého finále jubilejního 20. ročníku mezinárodní soutěže amatérských hudebníků Líheň se mění v pětici.

Kapela Plující ze Skutče odehrála svůj semifinálový set jen ve dvou členech. | Foto: Marek Slonina

Po 26 živých koncertech zbývá jediný – Velké finále, který se uskuteční v sobotu 11. prosince v Havířově. Ve finále se představí kapely Them Switcheroos z Uherského Hradiště, Startup a The Desperate Mind z Brna, Dazed and Confused za Vsetína a Plující ze Skutče.