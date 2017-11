Do věže kostela vložili poselství budoucím generacím

Nevšední událost se odehrála uplynulou neděli u kostela sv. Anny v Havířově. bezprostředně po dopolední mši svaté se konala malá, ale velmi zajímavá slavnost historického významu.

Farář P. Marcel Krajzl s tubusem před umístěním do kostelní věže. Foto: Deník/Josef Pintér

Do měděného tubusu byly vloženy dokumenty místní farnosti a města Havířova určené pro budoucí generace. Schránka se pak umístila ve věži kostela, která se právě opravuje.

„Do tubusu jsme dali dopis, v němž popisujeme, jak tady žijeme, co děláme, jak se zapojujeme do dění města i celé společnosti, rekapitulujeme poválečné období, přestavbu kostela na přelomu šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století, nedávné stavební úpravy a současné opravy kostelní věže,“ uvedl duchovní správce farnosti P. Marcel Krajzl.

Do schránky vložil také několik současných mincí. Havířovská primátorka Jana Feberová za vedení města do tubusu dala písemnosti i paměťové médium.

„Připravili jsme písemný materiál o historii Havířova od roku 1955, v němž jsou uvedeny památky, dále je zmíněná chráněná památková zóna i s kostelem sv. Anny a také empirickým zámkem. Dali jsme tam i flešku s krásným filmem o Havířovu,“ prozradila primátorka.

Před koncem slavnostního aktu byl posvěcen kříž a vytažen do kostelní věže. Na závěr pomocný biskup Ostravsko-opavské diecéze Martin David, který celebroval i bohoslužbu, udělil požehnání městu.