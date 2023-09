Bohumín rozšiřuje své parkovací možnosti. Šedesát nových parkovacích míst budou mít zanedlouho k dispozici řidiči v ulici Osvoboditelů v centru města, dalších dvacet jich přibude v ulici 9. května v prostoru bývalého autobusového stanoviště.

Město letos rozšíří parkovací možnosti o desítky míst. | Foto: město Bohumín

A kvalitnějšího zázemí pro odstavení vozidel se na konci prázdnin dočkali i motoristé mířící do volnočasového areálu na Faji v Revoluční ulici. Do zlepšení situace ve statické dopravě investuje Bohumín více než osm milionů korun.

Nejrozsáhlejší letošní projekt v oblasti parkování zajistí šoférům šedesát míst, z toho čtyři pro hendikepované. Vytvoření nových stání navazuje na proměnu nevyužité plochy v lokalitě Petra Cingra, kde dříve stávala bytová kolonie.

Loni tu město vybudovalo 39 stavebních parcel pro rodinné domy včetně kompletní infrastruktury. „Část plochy přímo u páteřní silnice jsme vyhradili pro posílení parkovacích kapacit. Nová obytná zóna se nachází naproti velkému sídlišti, kde dlouhodobě evidujeme nedostatek stání. Pro bezpečný příchod na parkoviště vystavíme v ulici Osvoboditelů nasvětlený přechod pro chodce,” konstatoval starosta Bohumína Petr Vícha. Práce odstartovaly během letních prázdnin a skončit by měly v průběhu listopadu. Radnice za ně zaplatí 4,7 milionu korun.

Další nové parkoviště město buduje nedaleko obchodní zóny v ulici 9. května v místech, které bohumínští obyvatelé desítky let využívali jako autobusové stanoviště. „Po předloňském dokončení moderního dopravního terminálu pozbylo významu. Zvažovali jsme, jak prostor využít a jako nejvhodnější řešení jsme vybrali rozšíření možností parkování. Z plochy proto zmizí ostrůvky pro cestující, zachováme pouze jednu zastávku pro linku přijíždějící z Ostravy. Do konce září se stanoviště promění na dvacítku nových míst pro osobní auta,“ doplnil starosta. Náklady na přestavbu včetně odvodnění vyčíslilo město na zhruba 2,5 milionu korun.

Kvalitnějšího zázemí pro odstavení vozidel se v minulých dnech dočkali i motoristé mířící do volnočasového areálu na Faji v Revoluční ulici, kde má zázemí řada místních sportovních klubů. Radnice investovala do revitalizace staré parkovací plochy 950 tisíc korun. „Areál patřil až do loňského roku Moravskoslezskému kraji, který nám jej bezúplatně převedl. Rozhodli jsme se jej postupně revitalizovat, protože jeho stav odpovídá desítkám let užívání bez výraznější údržby. Z dvorního prostoru o rozloze téměř tisíc metrů čtverečních jsme dali odstranit starý poškozený asfalt a nahradili jej novým živičným povrchem. Součástí prací byla i obnova odvodnění,“ doplnil místostarosta Bohumína Lumír Macura