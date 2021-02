„Pro naši jednotku je to první nový zásahový dopravní automobil, protože dosud jsme měli starší vozidla z druhé ruky. Transit budeme využívat například při likvidaci bodavého hmyzu, technických a dalších zásazích, kde už nebudeme muset jezdit naší velkou cisternou,“ popsal přínos nového vozu velitel výjezdové jednotky Petr Durčák.

Nové auto usnadní hasičům i dopravu na místo zásahu. „Jsem samozřejmě rád jak za hasiče, tak za občany, že jsme pro jednotku z Orlové-Města mohli pořídit nové auto. Toto je úplně nové vozidlo pořízené z prostředků města, kraje a státu, což mě velice těší, že jsme na to financování nezůstali sami, a všem za to moc děkuji. Doufám, že bude sloužit co nejdéle a co nejlépe,“ řekl při předání vozidla starosta Miroslav Chlubna.

Pořizovací cena dopravního automobilu činila něco přes jeden milion korun. Na pořízení vozu město získalo dotaci z ministerstva vnitra a Moravskoslezského kraje.