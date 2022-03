„Byla by to výborná pěší spojnice Zbytek s centrem obce. Takto jede s kočárkem po krásné asfaltce, která najednou skončí. Dokážu si také představit, že by v prostoru, kde bývalo letní koupaliště, vzniklo nějaké hřiště pro děti. Jedno je sice v centru, ale jistě by nebylo na škodu, kdyby obec měla ještě jeden areál, kde by si vyhrály menší i větší děti. Věřím, že by ho využívali lidé nejen ze ze Zbytek, ale i z centra obce,“ myslí si jedna z místních maminek. Dodává, že pro začátek by stačilo dokončit stezku a nainstalovat pár hracích prvků.

Starosta Pavel Buzek souhlasí, a vysvětluje, že na napojení stezky s prostorem, kde bývalo koupaliště se plánuje. „Všechno toto je v plánu, jen to prostě nejde tak rychle, jak si lidé občas představují. Obec už oslovila projektanty, ale stále se řeší majetkové vztahy. Každopádně peníze na projekt máme,“ dodává starosta.

Připomněl také, že od začátku revitalizace tohoto území se počítá s tím, že kolem rybníka má vzniknout okruh, po kterém se bude dát jezdit s kočárkem či na kole. Počítá se i se spojnicí k fotbalovému hřišti nad rybníkem.

„Aktuálně je však třeba potřeba vyřešit odvod vody, která prosakuje z rybníka právě do prostoru, kde bývaly bazény. Místo je podmáčené a na jaře se tam drží voda,“ vysvětluje starosta.

Další podmínkou, aby práce mohly pokračovat, je úspěšná kontrola pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny, kteří chtějí vidět, jak revitalizace vodního díla dopadla a zda je vše v pořádku. „Teprve po úspěšné kontrole můžeme pokračovat,“ říká starosta Pavel Buzek.

Potvrdil, že na místě bývalého koupaliště se počítá a vybudováním multifunkčního sportoviště hřiště i hřiště pro malé děti. Projekt myslí také například na cyklotrialisty, kteří by tam měli mít svou dráhu.

Hlas opozice

Jaroslav Svoboda. Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Co podle vás potřebuje Dolné Lutyně, potažmo Věřňovice pro to, aby se mohla dále rozvíjet?

Vzhledem ke strategické poloze naší obce mezi velkými městy a dobrým dopravním spojením na ně je rozvoj obce přirozený. Troufnu si říci, že nové domy tu rostou jako houby po dešti. Právě s tímto překotným rozvojem je potřeba počítat. Jak nyní. tak i do budoucna a adekvátně na něj reagovat. Jako obec se musíme zaměřit na dopravní situaci, protože cesty nebyly v minulosti dimenzovány na takový nárůst (na mnohých ulicích se auta jen stěží vyhýbají), a pak také na služby pro občany: věčné téma zubařů, praktických lékařů a v neposlední řadě kulturního vyžití pro občany. Pro další rozvoj, co se týče oblasti podnikaní a zaměstnanosti, je potřeba posečkat, jak to dopadne s trasou pro vysokorychlostní trat a silničním obchvatem, na něž jsou vázány pozemky. Na druhou stranu obec má několik objektů vhodných k podnikání už nyní. Pevně věřím, že se nám všem, kdo se o rozvoj obce zajímají, podaří vše zvládnout pro spokojenost občanů.

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy obce?

Jednoznačně komunikace obce směrem k občanům. Nějaké kroky se již učinily, obec má třeba nové webové stránky obce, profil na sociálních sítích, ale má to své mouchy, které je nutné vychytat. Druhá část souvisí právě s rozvojem, tj. posun ze statutu obce malé střediskové k tzv. měšťáctví - někomu vadí kokrhající kohout souseda, vyvezený hnůj na pole před orbou, atd. To co si kdysi lidé vyříkali mezi sebou jednoduše se nyní řeší přes sociální média. Ale to problém dnešní doby.

Dolní Lutyně v kostce

První písemná zmínka: 1305

Počet obyvatel: 5300

Významné osobnosti: Kateřina Kněžíková – česká operní pěvkyně

Zajímavosti:

Objekty lehkého Československého pohraničního opevnění byly vybudovány koncem třicátých let k obraně našich hranic. Jedná se o bunkry vz. 37 nazývané též „řopíky“ podle zkratky ŘOP – ředitelství opevňovacích prací. Bunkry byly vybaveny kulomety a sloužily k boční kosové palbě. V Dolní Lutyni jsou vystavěny dvě linie, které spadaly pod IV. pevnostní sbor. Momentálně jsou zpřístupněny 3 objekty, najdete je u Bezdínku za železničním přejezdem u cesty. Dva tyto jednostřílnové objekty podél cesty, jsou jediné zesílené bunkry typ D1 a D2, které se nachází v našem kraji, právě v Dolní Lutyni. Další objekty se nacházejí v blízkém okolí, všechny bunkry je možné si po dohodě prohlédnout. Zdroj: www.dolnilutyne.org.