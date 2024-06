Nesouhlas občanů i samotné Dolní Lutyně s projektem takzvané gigafactory na výrobu baterií do elektromobilů pravděpodobně vyústí v bitvu právníků.

Vedení obce si totiž hodlá najmout právní kancelář. Jejím prostřednictvím se pak pokusí zvrátit záměr ministerstva průmyslu vystavět obří průmyslový areál na zelené louce.

Na schůzi zastupitelstva to minulý týden řek starosta obce Pavel Buzek (STAN). Zastupitele seznámil s výsledkem nedávného referenda, v němž lidé projekt odmítli. Odhlasovali, že zástupci úřadu mají projektu bránit podáváním připomínek.

„Bude to souboj právníků,“ řekl starosta. Dodal, že proces bude dlouhý a složitý. Jak dopadne, ale nyní není schopen odhadnout. Podle něj jsou dvě možné dvě varianty. Podle jedné se továrna nakonec nebude stavět, protože to nedoporučí očekávané studie. Druhá varianta je taková, že se gigafactory stavět bude i bez ohledu na negativní postoj obyvatel. „Co bude dál následovat nevím, je to zatím vše v obecné rovině. Musíme vyčkat na všechny podklady a pak podle výsledku referenda připomínkovat,“ řekl Buzek.

Vláda v březnu schválila, že v Dolní Lutyni zahájí přípravu ploch o rozloze až 280 hektarů pro příchod významného investora. Jeho jméno nezveřejnila. Podle informací v médiích by mělo jít o jihokorejský Samsung, který chce postavit takzvanou gigafactory, tedy továrnu na výrobu baterií do elektroaut, za 200 miliard korun.

Ve vyhlášeném referendu mohlo hlasovat 4300 oprávněných voličů, svůj názor vyjádřilo 2472 z nich. Proti továrně bylo 2176 hlasujících, nesouhlasilo s ní tak 88 procent hlasujících. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) v té souvislosti uvedl, že nesouhlasné referendum nemůže přípravu zastavit, ale pouze zpomalit.

Člen spolku Zachovejme Poolší Martin Bohoněk ČTK řekl, že vybraná lokalita je velmi komplikovaná. „Věřím, že se prokáže, že by bylo nešťastné umístit tam takovou stavbu,“ řekl. V neprospěch projektu podle něj hovoří především to, že lokalita je v záplavovém území a nedaleko ptačí oblasti a zóny Natura 2000. „Rozhodující proto bude stude vlivu na životní prostředí EIA,“ řekl.

Území, na němž by průmyslová zóna měla vzniknout, je mezi Dolní Lutyní a její místní částí Věřňovice v těsné blízkosti polské hranice a v sousedství chráněné přírodní oblasti. Věřňovice patří k místům s nejhorším ovzduším v Česku i Evropě, i proto se lidé bojí dalšího znečištění ovzduší. Obce žádají, aby stát důkladně prověřil všechny podmínky pro případné vybudování průmyslové zóny, a také chtějí záruky, že se nezhorší kvalita života jejich obyvatel.

Podnikatelský park Dolní Lutyně by se mohl dostat mezi rozvojové lokality v zákoně o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury. Parlament to schválil pozměňovacím návrhem v novele o vyšší ochraně nejkvalitnější půdy. Předloha čeká na stanovisko prezidenta Petra Pavla.