Nechtějí přijít o klid a život v přírodě na česko-polské hranici, které jim současný stav věcí poskytuje.

„To přece nemůžou myslet vážně!“ čertí se prodavačka v malém obchůdku poblíž železničního přejezdu v Neradu, což je okrajová část Dolní Lutyně, odkud dál silnice vede už jen do Věřňovic a pak přes řeku do Polska.

Pamatuje si, jak se tady před 20 lety vyjednávalo o stavbě automobilky. „Lidi to odmítli. Bodejť ne! A věřím, že teď to bude stejné. Protože pokud to tady postaví, všem nám to změní životy. Zmizí zdejší vesnické prostředí, zvýší se hluk, prašnost a bude tu šílený provoz,“ dodává. Jméno prozradit nechce, ale slibuje, že pokud se jí do ruky dostane petice proti tomuto plánu, podepíše ji.

Věřňovice: zatím klidný konec světa

Když přejedete železniční trať spojující Bohumín s Karvinou, vidíte po obou stranách cesty do Věřňovic pole a louky. Po zhruba kilometru jste ve Věřňovicích, zastrčené obci, která je součástí Dolní Lutyně, a kde do roku 1989 končil svět. Za řekou byla běžně neprostupná hranice. Během poledne na ulici nikoho nepotkáte. Místní jsou buď v práci, nebo doma.

„Nedovedu si to představit,“ říká asi šedesátiletá žena, která si na vozíku přivezla na zahradu dřevo, které nařeže a bude mít do krbu. Informace o tom, že by se za jejími humny měla stavět obří fabrika, se jí nelíbí. „Zemědělskou půdu zničíte jen jednou,“ říká varovně. Přiznává ale, že to až tak tyto plány vzhledem ke svému věku prožívat nemusí.

„Je mi ale líto mladých. Moje dcera žije v domku přímo u toho pole, kde by měl areál vyrůst. To fakt nechcete,“ říká a připomíná, že už tím, že se otevřela hranice, zkracuje si spousta polských řidičů přes Věřňovice cestu do Polska po lesní cestě. „Občas je to fakt šílené. Silnice úzká a auta jezdí rychle. Kdo má malá děcka, musí si je hlídat, aby dávala pozor, když vylezou před barák na cestu,“ konstatuje žena.

„Vůbec si nedokážu představit, že by tady něco takového vyrostlo. Fabrika pro sedm tisíc lidí! To je něco obrovského. Myslím si, že by to mohli umístit někam, kde jsou prostory po těch bývalých šachtách a ne sem, kde je ještě zbytek přírody. Už tak tady za řekou v Polsku máme továrna Amazonu,“ řekla Lenka Černochová z Věřňovic a nevylučuje, že v nejbližší době vznikne petice proti stavbě průmyslové zóny ve Věřňovicích.

Martina potkávám při návratu z procházky se psem na staré cestě, která mezi poli vede od dálnice směrem do obce. Informaci, která se éterem a internetem šířila od středečního rána, slyšel poprvé „To mi ani neříkejte! Vždyť tady je chráněná přírodní oblast, jak to, že tady chtějí stavět?" ptá se.

Obří průmyslový areál za domem mít nechce. Obává se toho, že se tím změní celý ráz oblasti, zvýší se intenzita dopravy, zvýší hluk a prašnost. „Už teď, nejen přes den, ale i večer a v noci, když je ticho, slyšíme hluk od dálnice. Už jsme si sice zvykli, ale proč to má být ještě horší?“ ptá se.

Starosta: Lidi v obci to rozdělí

Starosta Dolní Lutyně Pavel Buzek (nez. za STAN) přiznává, že oficiálních informací o projektu, který vyjednává vláda, moc nemá, a z toho, co se zatím ví, je dost rozpačitý. „Něco se už nějakou dobu šuškalo, lidi se mě na to vyptávají, ale podrobnější informace nemám. Podle toho, co jsem se dočetl v médiích, to beru tak, že zatím není jisté, že tady něco vznikne. Teprve se uvidí, jestli je takový projekt vůbec proveditelný,“ řekl Deníku starosta. Myslí si, že to obec rozdělí.